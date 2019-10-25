Василий Орлов спросил у амурчан, как следует использовать особняк в Благовещенске
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме затронул тему особняка в Благовещенске, расположенного на пересечении улиц Краснофлотской и Шевченко. Это здание недавно передано областному министерству культуры. Теперь стоит вопрос о том, как использовать его.
Как написал губернатор, состоялось заседание общественного совета при министерстве культуры и национальной политики области. «На таких советах должен проходить некий мозговой штурм, живое обсуждение важных вопросов отрасли. Сегодня предложил совету выработать решение – что можно разместить в особняке на углу Шевченко – Краснофлотской, бывшем доме купца Иннокентия Котельникова, одном из старейших зданий Благовещенска», – сообщил Орлов.
Глава региона отметил: ему кажется, что там можно сделать музей городского быта. Он предложил пользователям в комментариях предлагать свои идеи.
Юзеры уже предложили такие варианты: «археологический музей», «музей рабочих профессий», «дом науки», «квест-музей», «интерактивный музей Амурской области», «театр юных зрителей».
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