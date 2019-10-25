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25октября
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сегодня, 09:02 6

Василий Орлов спросил у амурчан, как следует использовать особняк в Благовещенске

Василий Орлов спросил у амурчан, как следует использовать особняк в Благовещенске
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме затронул тему особняка в Благовещенске, расположенного на пересечении улиц Краснофлотской и Шевченко. Это здание недавно передано областному министерству культуры. Теперь стоит вопрос о том, как использовать его.

Как написал губернатор, состоялось заседание общественного совета при министерстве культуры и национальной политики области. «На таких советах должен проходить некий мозговой штурм, живое обсуждение важных вопросов отрасли. Сегодня предложил совету выработать решение – что можно разместить в особняке на углу Шевченко – Краснофлотской, бывшем доме купца Иннокентия Котельникова, одном из старейших зданий Благовещенска», – сообщил Орлов.

Глава региона отметил: ему кажется, что там можно сделать музей городского быта. Он предложил пользователям в комментариях предлагать свои идеи.

Юзеры уже предложили такие варианты: «археологический музей», «музей рабочих профессий», «дом науки», «квест-музей», «интерактивный музей Амурской области», «театр юных зрителей».

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#губернатор

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    26 минут назад

    Когда уже в области появится музей динозавров? Где музей археологии? Помещения есть - денег как всегда нет...

  • us.2001

    us.2001
    23 минуты назад

    Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме затронул тему особняка в Благовещенске, расположенного на пересечении улиц Краснофлотской и Шевченко. Это здание ранее было передано министерству культуры. Теперь стоит вопрос о том, как использовать его.

    странный вопрос ,есть же хозяин Министерство культуры )))

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    продайте китайцам и сделайте ремонт в 5-ти коттеджах

  • nerro

    nerro
    19 минут назад

    inoy

    продайте китайцам и сделайте ремонт в 5-ти коттеджах



  • dobry

    dobry
    16 минут назад

    Пивнуху откройте, а то мало в городе.

  • Юрьев

    Юрьев
    10 минут назад

    набережная это зона отдыха-надо чё нибудь для отдыхающих

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