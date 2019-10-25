На улицах Благовещенска с ночи работает снегоуборочная техника
25 октября отметилось в Благовещенске снегопадом. В связи с этим на улицы города еще ночью вышла снегоуборочная техника.
По информации пресс-службы мэрии, на улично-дорожной сети Благовещенска работают четыре звена МКП «ГСТК». С ночи 12 единиц специализированного автотранспорта очищают и обрабатывают противогололедным материалом улицы, в первую очередь, магистральные. Работа будет вестись в течение дня.
Власти напоминают, что водителям автотранспорта стоит быть особо внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Фото: Амур.инфо
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