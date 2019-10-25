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25октября
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сегодня, 08:40 13

На улицах Благовещенска с ночи работает снегоуборочная техника

На улицах Благовещенска с ночи работает снегоуборочная техника

25 октября отметилось в Благовещенске снегопадом. В связи с этим на улицы города еще ночью вышла снегоуборочная техника.

По информации пресс-службы мэрии, на улично-дорожной сети Благовещенска работают четыре звена МКП «ГСТК». С ночи 12 единиц специализированного автотранспорта очищают и обрабатывают противогололедным материалом улицы, в первую очередь, магистральные. Работа будет вестись в течение дня.

Власти напоминают, что водителям автотранспорта стоит быть особо внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Фото: Амур.инфо

Просмотров всего: 478

#погода #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    50 минут назад

    вы наверное про другой Благовещенск, который в Башкортостане???

  • Юрьев

    Юрьев
    49 минут назад

    это возле Белого дома и мэрии

  • inoy

    inoy
    48 минут назад

    в новых спецовках))))

  • Paster

    Paster
    41 минута назад

    Ехал в 7 утра по Театральной, никаких следов присутствия снегоуборочной техники... или Театральная уже не магистральная? =) На Ленина кстати тоже конь не валялся.

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    28 минут назад

    И где они убирают? Ехала на работу в 9 утра по Ленина, никого не видела. И следов уборки тоже.

  • inoy

    inoy
    21 минута назад

    это стандартная статья, ее всегда на утро ставят на АИ по заказу мэрии.

  • Nakamura

    Nakamura
    21 минута назад

    Перепутали наверное город Б дорожники, микраха колом, никто ничего не чистил. Никто ни за что не ответит

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Выгнать с утра технику для очистки улиц?

    Вам пробок мало?

  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Даже корреспонденты Амур.инфо не смогли сделать фото этой техники.

  • Deneo

    Deneo
    13 минут назад

    Если бы вся техника ЖКХ и дорожников была подключена к РНИЦ и её работу можно было посмотреть на карте в любой момент времени, то таких комментариев бы не было. Техники 12 единиц, а кварталов несколько сотен только в городе! Подключите мозг и посчитайте разницу...

  • inoy

    inoy
    6 минут назад

    а почему техники всего 12 единиц??? область же ЖИВЕТ!!!

  • inoy

    inoy
    4 минуты назад

    и где тракторишки, которые тротуары щеткой метут?? ходить тоже кстати не айс.....

  • ну вот

    ну вот
    3 минуты назад

    единиц больше нету, ну

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