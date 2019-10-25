Тайга, километры: в Благовещенске прошел этнофорум «Живые традиции»

В Благовещенске прошел межрегиональный молодёжный культурно-образовательный этнофорум «Живые традиции». Его финальной частью стали выставка и большой концерт в Амурском областном доме народного творчества. Творческие коллективы рассказали о своих традициях, жизни и мечтах.

Такой масштабный этнофорум в Приамурье проходил впервые. Большая программа мероприятий с посещением краеведческого музея, чжурчженьской крепости XII-XIII веков, мастер-классами, выставкой изделий народных промыслов и концертом прошли в Благовещенске.

До начала концерта в фойе Амурского областного дома народного творчества прошли выставка и интереснейшие мастер-классы. Екатерина Макарова из Республики Саха (Якутия) демонстрировала приёмы изготовления эвенкийской куклы, Олеся Цветова из села Ивановское Селемджинского района Амурской области плела женские украшения из бисера, мастер Юрий Канчуга из Приморья учил резать по кости. Оказывается, у эвенков даже существует техника вышивки шейным волосом оленя, это уникальное умение показала Галина Соловьёва из села Ивановское Селемджинского района.

Здесь же развернулась экспозиция национальной выставки-ярмарки, на которой были представлены женские украшения, предметы национальной одежды и обуви, изделия, выполненные в технике резьбы по кости (ребро кита, клык моржа, рог изюбра), разные сувениры.

Основная часть мероприятия прошла в киноконцертном зале. Участников этнофорума приветствовали начальник управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области Ирина Киселёва, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области Елена Колесова и председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Селемджинского района Амурской области Сергей Никифоров.

Программа концерта получилась очень насыщенной. В нем приняли участие шесть творческих коллективов. Принимал гостей на амурской земле народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын», это один из лучших этнических коллективов Амурской области, он постоянный участник Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, различных фестивалей и концертных программ Приамурья. С прошлого года помимо традиционного состава, базирующегося в селе Ивановское Селемджинского района, появился еще один — при Амурском областном доме народного творчества. Он состоит из студентов-эвенков, которые учатся в Благовещенске, но традиции хранят с самого детства.

Два коллектива приехали на амурский этнофорум из Республики Саха (Якутия): образцовый фольклорно-танцевальный ансамбль «Ляридо» (г. Нерюнгри) и фольклорно-танцевальный ансамбль «Юктэ» (с. Хатыстыр Алданского района). Участники хранят уникальные образцы народной музыкально-танцевальной культуры и разрабатывают новые проекты. Концертные маршруты ансамбля «Юктэ» протянулись не только по Республике Саха (Якутия), самодеятельным артистам рукоплескали зрители в Египте, Южной Корее и других странах.

Благодаря ансамблю «Орхода» из Комсомольска-на-Амуре зрители узнали названия и услышали звучание редких нанайских инструментов. В костюмах нанайцев традиционно много «рыбного», ведь рыба — главный источник жизни этого прибрежного дальневосточного народа. К примеру, на спине национального халата у женщины должны быть замкнутые волны, имитирующие рыбью чешую. Это — защита от сглаза. В этнографических коллекциях музеев Хабаровского края есть старинные костюмы из рыбьей кожи, однако сейчас из-за трудоемкости эту технологию используют только дизайнеры. Хотя на выставке этнофорума «Живые традиции» были представлены унты и женская сумка из рыбьей кожи, стоимость которой — 30 тысяч рублей.

Мероприятие молодёжного этнофорума в областном Доме народного творчества объединило около 60 участников и 400 зрителей — среди приглашённых было много студентов. Самыми маленькими участниками этнофорума «Живые традиции» были дети из творческой группы «Юный оленевод» из Нерюнгри. Они рассказали о жизни в тайге без прикрас, и это — одна лишь любовь к своей родине и традициям. Причем у эвенков принято говорить про «оленей» с ударением на третий слог.

Участники разъехались, но в Амурском областном доме народного творчества продолжает работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства народов Севера «Живые традиции». Увидеть уникальные вещи можно до 30 ноября. Вход свободный (0+).

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