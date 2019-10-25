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25октября
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сегодня, 06:05 8

Благовещенск ночью накрыл сильный снегопад (фото, видео)

Благовещенск ночью накрыл сильный снегопад (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

В ночь на 25 октября в Благовещенске и в некоторых других районах Амурской области выпал мокрый снег. Ухудшение погоды прогнозировали в Гидрометцентре. В МЧС предупреждают о гололедице на дорогах.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, при сильных осадках возможно ухудшение дальней видимости временами до 500 метров и менее. В утренние часы в северных и центральных районах области на автодорогах специалисты прогнозируют образование гололедицы.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погоды. Им рекомендовано контролировать ситуацию.

В МЧС не исключают возникновение аварийных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. При налипании мокрого снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций.

При мокром дорожном полотне и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Амурской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Неопытным водителям, по возможности, следует воздержаться от поездок.

«При управлении автомобилем не допускайте резкости при торможении и при маневрировании. Важно помнить, что при гололедице сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием сильно уменьшается и по сравнению с сухим дорожным покрытием тормозной путь при одинаковой скорости движения увеличивается в 8 раз. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. При гололедице опасно движение накатом», – предупреждают в ведомстве.

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#МЧС #погода

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Комментарии
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  • Юрьев

    Юрьев
    2 часа назад

    Здравствуй день жестянщика

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Эх, снег-снежок,

    Белая метелица,

    Все дороги скользкие,

    А Калита не телится.

    (С)

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    58 минут назад

    Ух как у вас. У нас дождик ожидается. +11

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    завтра +1 воскресение +4, грязь будет((((

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    35 минут назад

    В Райчихинске снега, как такового, не было. Сейчас за день-два сырость от небольшого дождя подсохнет, и снова золотая осень.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Разве это сильный снегопад?

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    7 минут назад

    Позвонилаа маме. В Ромном даже дождя не было.

  • DimonS

    DimonS
    2 минуты назад

    В Талакане ни дождя, ни снега.

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