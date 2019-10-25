Благовещенск ночью накрыл сильный снегопад (фото, видео)

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По информации ГУ МЧС России по Амурской области, при сильных осадках возможно ухудшение дальней видимости временами до 500 метров и менее. В утренние часы в северных и центральных районах области на автодорогах специалисты прогнозируют образование гололедицы.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погоды. Им рекомендовано контролировать ситуацию.

В МЧС не исключают возникновение аварийных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. При налипании мокрого снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций.

При мокром дорожном полотне и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Амурской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Неопытным водителям, по возможности, следует воздержаться от поездок.

«При управлении автомобилем не допускайте резкости при торможении и при маневрировании. Важно помнить, что при гололедице сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием сильно уменьшается и по сравнению с сухим дорожным покрытием тормозной путь при одинаковой скорости движения увеличивается в 8 раз. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. При гололедице опасно движение накатом», – предупреждают в ведомстве.