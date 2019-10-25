Минтранс придумал, как завлечь авиакомпании на Дальний Восток

Минтранс России разрешит авиакомпаниям, летающим в ДФО, получать допуски на международные авиамаршруты без обязательного налета в России в течение двух лет. Так написано в проекте приказа, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

«В целях стимулирования развития пассажирских перевозок в Дальневосточном федеральном округе, предлагается для эксплуатантов, осуществляющих воздушные перевозки пассажиров внутри Дальневосточного федерального округа, снять ограничение по выполнению в течение не менее чем двух лет внутренних регулярных и (или) нерегулярных (чартерных) воздушных перевозок пассажиров при получении допуска к выполнению международных воздушных перевозок», – говорится в тексте пояснительной записки к проекту приказа.

Сейчас в рамках выдачи международного допуска действует ограничение, которое требует от эксплуатанта опыта полетов внутри страны в течение двух лет. При этом в проекте уточняется, что новые послабления не коснутся выдачи допусков на полеты в страны, входящие в Европейское экономическое пространство.

Как пояснил ИА RNS главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, новая поправка могла быть подготовлена под новую российскую авиакомпанию или же мера коснется регулирования в основном чартерных перевозок.

«Может, Минтранс делает эту инициативу под какую-то новую совсем авиакомпанию, которая может быть зарегистрирована. Но пока на данный момент все авиакомпании (России) старше двух лет. Смысл этого ограничения касался того, что прежде чем авиакомпания получает допуск на международные линии, она должна показать и доказать свою состоятельность на российских маршрутах (… ) Были случаи, когда (…) авиакомпании появлялись, пару лет летали, собирали выручку, а потом объявляли себя банкротом и кидали пассажиров», – рассказал эксперт.

На ВЭФ-2019 президент России Владимир Путин предложил предоставлять авиакомпаниям, которые летают на Дальний Восток, выгодные направления и маршруты. Минтранс России в ответ на указания президента сообщал о подготовке механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток.

В начале сентября, как передавал ТАСС, профильный вице-премьер Максим Акимов также заявлял, что правительство прорабатывает вопрос создания одного или нескольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке. Он уточнял, что механизм развития региональной сети маршрутов должен быть комплексным и должен подразумевать комбинацию «доходоприносящих» маршрутов и тех, что требуют субсидий.