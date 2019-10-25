Гороскоп 25 октября: Девы прислушаются к советам, Весы напряжены, а Тельцам стоит избегать одиночества

Восход Солнца: 07:07

Заход Солнца: 17:20

Солнце в Скорпионе.

Овен. День несет мир и восстановление равновесия. Этот день лучше провести у воды. Вам полезны прогулки у реки, озера, посещение бассейна или бани. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Восстановите отношения с детьми.

Телец. День напряженный. Он символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Рекомендуется провести день в компании самых близких друзей, избегая делового общения, одиночества и длительных прогулок.

Близнецы. Постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. Если это удастся, то Вас ожидает романтическое приключение. А ваша нескончаемая жизненная энергия не перестанет удивлять близких. Не исключено также, что Вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир.

Рак. День отмечен концентрацией сил и преобразованием энергий. Рекомендуется сосредоточиться и приложить все силы в наиболее важном направлении деятельности. Будьте осторожны в тратах, контролируйте финансовую сферу. Вероятно, что проблемы родственников потребуют от Вас моральной и материальной поддержки. Возможны проблемы с органами пищеварительной системы.

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Лев. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных поступков или принимать ответственные решения. День связан с преобразованием энергии. Повышенная раздражительность или эмоциональная нестабильность могут привести к крупной ссоре с близкими людьми. Звезды предупреждают, что сегодня любовь к риску и опасностям ради самих опасностей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Дева. Звезды указывают на некоторый подъем в финансовой сфере. Вероятно возвращение старых долгов, выигрыш или находка ценной вещи. Во второй половине дня не исключены нежеланная встреча или неприятное известие. Не поддавайтесь эмоциональному импульсу. Прислушайтесь к советам друзей и близких родственников.

Весы. День напряженный, связанный с расщеплением сознания. Многим Весам будет трудно совмещать противоречие активного и пассивного начал. Может возникнуть перенапряжение, и, как следствие, велика вероятность несчастных случаев. В решении любых проблем полагайтесь только на себя. Не ждите помощи со стороны.

Скорпион. День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Сегодня следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, сегодня Скорпионов будут окружать общий покой и созерцательность. Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы.

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Стрелец. Отрицательные тенденции предыдущих дней могут сказаться и на сегодняшнем дне. Предметом вашего беспокойства могут стать проблемы с детьми, с родителями, материальные трудности в домашнем или дачном хозяйстве. Нежелательно предпринимать окончательных и важных решений. Следующая пятница должна быть более благополучной.

Козерог. Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию – встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Не позволяйте мнительности или обидчивости осложнить ваши отношения с близким человеком.

Водолей. Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль при условии лояльности к руководству и умении находить компромисс. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка, однако при этом вы рискуете попасть в двусмысленную или затруднительную ситуацию.

Рыбы. Противоречивый, двойственный день. Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой. Вероятны встречи с давними друзьями, теплые и задушевные отношения с близкими вам людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев