Работаю дипломатом в Индонезии: благовещенец о своей жизни

Благовещенец Роман Гришанов – дипломат с большой буквы. На протяжении трех лет он работает в постоянном представительстве РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). А все началось с выигрыша Всероссийской олимпиады по истории… О том, как он повлиял на дальнейшую жизнь, о поступлении в МГИМО без экзаменов и работе дипломатом в Индонезии – обо всем этом Роман рассказал редакции «Афиши».

ПРО ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ ВЫИГРЫШИ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАДАХ

– Я родился и вырос в Благовещенске, учился в школе № 28 в «микрашке», занимался карате и не думал, что когда-нибудь буду там, где оказался сейчас. Все изменило участие в олимпиадах. В 11-м классе посчастливилось стать призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. «Всеросс» – это главное интеллектуальное соревнование в стране по ряду школьных предметов. Состоит из нескольких этапов: школа – город – регион – всероссийский и международный (по отдельным предметам). Такая победа дала мне шанс поступить в любой вуз страны без экзаменов.

Хотел бы отметить, что большинство школьников у нас до сих пор мало что знает об этой и других олимпиадах, мало кто понимает, какие возможности открываются участникам. Олимпиадное движение в регионе не получает достаточной поддержки, у учителей фактически отсутствуют стимулы для работы с детьми по этому направлению. К сожалению, призеры таких соревнований в Амурской области – редкость.

В 2010 году окончил школу и уехал учиться в Москву, поступил по результатам олимпиады в МГУ им. М. В. Ломоносова, год провел там, приобрел хороший опыт и друзей. После этого решил по тому же олимпиадному диплому перепоступить в МГИМО – известную кузницу дипломатических кадров и международников разного профиля. В бакалавриате занимался Юго-Восточной Азией, учил индонезийский язык, на третьем курсе ездил на стажировку в Индонезию. В магистратуре поменял направление и в 2017 году окончил экономическую программу двойного диплома МГИМО с китайским университетом. Несколько месяцев провел в Пекине, занимался китайским языком. Везде учился на бюджетной основе.

О РАБОТЕ БОК О БОК С ПРОФЕССИОНАЛАМИ И ВСТРЕЧЕ С ЧУБАЙСОМ

– После второго курса возвращался в Благовещенск и практиковался в амурском министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства. В последнем семестре удалось пройти интересную полугодовую стажировку в УК «РОСНАНО». Такая возможность позволила мне хоть и недолго, но поработать рядом с большими профессионалами в области связей с инвесторами, аналитики и экспертизы в инвестиционной деятельности. Яркий отпечаток в памяти оставила встреча в узком составе нашего департамента с Анатолием Чубайсом.

В 2017 году наш МИД открывал новую загранточку – Постоянное представительство России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. И так вышло, что я как выпускник МГИМО того года с индонезийским языком попал «на радар» в качестве кандидата для работы в этом учреждении на младшей дипломатической позиции атташе. И вот уже третий год работаю здесь.

Особенностью работы в нашем постпредстве было то, что мы создавали его практически с нуля. У нас небольшой штат сотрудников, соответственно, у меня есть возможность заниматься очень разными делами, включая как непосредственно дипломатическую работу (подготовка различных документов, участие во встречах и переговорах, протокол и т.д.), так и помощь нашему техсоставу по различным административным вопросам, в которых требуется общение с местным населением. Наш постоянный представитель Александр Иванов – опытнейший дипломат с большим багажом профессиональных знаний и навыков, а также житейской мудрости. До этого он несколько лет был послом России в Индонезии, занимал другие высокие посты. Считаю большой удачей возможность работать под его руководством.

Основная наша деятельность относится к многосторонней дипломатии. Ассоциация, при которой мы аккредитованы, была образована в 1967 году и состоит из 10 стран региона (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Сегодня АСЕАН или, как мы ее еще называем, «десятка» – это одна из крупнейших региональных организаций. Она занимает 3-е место в мире по населению и 5-е по ВВП, также стремится играть центральную роль в региональных делах. Отдельно стоит отметить проводимый ежегодно Восточноазиатский саммит, на котором собираются лидеры АСЕАН и 8-ми стратегических партнеров «десятки» (Россия, Китай, Индия, Австралия, Республика Корея, Япония, Новая Зеландия, США), а мы принимаем самое активное участие в его подготовке.

Наше постпредство находится в Джакарте, так как именно здесь располагается штаб-квартира Ассоциации – ее Секретариат и здесь же работают другие диппредставительства, с которыми мы тоже ведем диалог. Кстати, вывод отношений Россия – АСЕАН на уровень стратпартнерства относится к нашей копилке достижений, о котором было объявлено в ноябре 2018 года на саммите в Сингапуре. Считается, что это крупнейшая дипломатическая победа нашей страны в прошлом году.

О РОДИНЕ, ИНДОНЕЗИИ В ЦЕЛОМ И ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

– У нас здесь есть своя «маленькая Россия», в которой мы живем и работаем. Думаю, это такая особенность жизни дипломата: несмотря на то, что ты можешь уехать куда-то очень далеко от Родины, Родина от тебя никуда не денется. Всегда рядом будет коллектив соотечественников, с которыми ты постоянно бок о бок живешь и работаешь. Помимо нашего постпредства при АСЕАН в Джакарте, есть посольство и Торговое представительство России и т. д. Выходные и праздничные дни у нас соответствуют российским. Здесь важную роль играет то, какой коллектив сложился: дружный или не очень, можно ли положиться на тех людей, которые вокруг тебя или нет. В этом плане мне повезло. Свободное время каждый проводит по-разному. Я стараюсь занимать его полезными делами, осваивать что-то новое, например, учусь играть на гитаре по видеоурокам, продолжаю активно заниматься спортом – не пропускаю самостоятельные тренировки в фитнес-зале, играю в футбол с парнями из наших загранучреждений.

Местная действительность очень отличается от российской, но есть и множество похожих моментов. Здесь, как и в нашей стране, столица и регионы разительно отличаются друг от друга. В Индонезии эта разница даже более заметна. Джакарте присущи, наверное, все проблемы, которые только могут возникнуть у такого большого города – отсутствие тротуаров и парков из-за крайне плотной застройки, перенаселенность, пробки и место в мировом топе по загрязненности воздуха. Отсюда и планы президента о переносе столицы в другое место в недалеком будущем.

Вообще, Индонезия – прекрасная страна для путешествий с комфортным климатом и множеством интересных точек с культурными и природными объектами. Тот же всем известный остров Бали, например, который привлекает не столько пляжным отдыхом (его здесь не просто найти), а, в первую очередь, своей совершенно особенной атмосферой.

Индонезийцы – тоже особенный народ, в массе своей дружелюбный и открытый к общению. Большинство исповедует ислам. Существенное влияние оказывают проблемы с образованием и бедностью населения. Здесь довольно серьезный уровень террористической угрозы. Вообще же, как мне видится, у нас с ними много сходств в менталитете и подходе к жизни как в положительном, так и в отрицательном смысле.

На Родину, конечно, вернусь, ведь здесь хоть и в длительной, но всего лишь командировке. А дальше, надеюсь, будут новые открытия.