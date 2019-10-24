Амурские риэлторы прошли аттестацию

Чтобы подтвердить свою квалификацию и войти в число аттестованных специалистов в Едином реестре, сотрудникам агентств пришлось пройти тестирование и собеседование.





Сдавали экзамен не только агенты, аттестацию проходили также юристы и руководители компаний – на квалификацию «брокер».

Тестирование содержало 40 вопросов для агентов и 60 для брокеров: на знание законов и терминологии рынка недвижимости, психологии, маркетинга, юридических основ. Проходной балл - 33 из 40 для агентов и 49 из 60 для брокеров. Устная часть включала в себя беседу с членами аттестационной комиссии. Экзаменуемые отвечали на вопросы о разнице между авансом и задатком, о том, что такое ипотека, каков срок вступления в наследство и т.д.





- В целом, подготовка агентов радует, заметно, что они ответственно подошли к аттестации, - отметила руководитель Территориального органа сертификации (ТОС) Анастасия Савчук. – Хотя очень многие волновались, это было видно. Но кто готовился, кто обладает этими знаниями, тот успешно прошел аттестацию.





Данные об аттестованных специалистах вносятся в Единый реестр – reestr.rgr.ru. Аттестаты выдаются на год (для новичков) и на три года (для сдающих экзамен повторно). В течение этого времени комиссия при ТОС может аннулировать аттестат, в случае нарушения со стороны специалиста. Информация об этом также будет отображена в Реестре.