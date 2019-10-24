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24октября
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сегодня, 20:56 5

Песков: о преемнике Путина в Кремле не думают, все работают

Песков: о преемнике Путина в Кремле не думают, все работают
Фото: www.nakanune.ru

До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента еще достаточно долго, поэтому о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, – сказал Песков. – Поэтому сейчас об этом [возможном преемнике] никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой».

Так представитель Кремля прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы постоянно занимается поиском возможного преемника, сообщает ТАСС.

Киселев на встрече с первокурсниками факультета журналистики МГУ заявил, что глава государства готовит себе преемника. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», – цитирует журналиста «Накануне.ru».

Срок президентских полномочий Путина, вновь избранного на этот пост в 2018 году, истекает в 2024 году.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Юрьев

    Юрьев
    12 минут назад

    приемника должен выбирать народ-не монархия в стране

  • full

    full
    11 минут назад

    Песков молодец, с юмором все ок.

  • ay

    ay
    9 минут назад

    Над чем работают в Кремле? Все? Народ не шибко эту работу замечает. А если и замечает, то материт: повышение пенс.возраста, например.

  • full

    full
    7 минут назад

    Интересно, почему вазелин в стране не дорожает?

  • ямщик

    ямщик
    2 минуты назад

    full

    Интересно, почему вазелин в стране не дорожает?



    Бунта боятся.

Показать все (5) Обсудить на форуме
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