Песков: о преемнике Путина в Кремле не думают, все работают

До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента еще достаточно долго, поэтому о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, – сказал Песков. – Поэтому сейчас об этом [возможном преемнике] никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой».

Так представитель Кремля прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы постоянно занимается поиском возможного преемника, сообщает ТАСС.

Киселев на встрече с первокурсниками факультета журналистики МГУ заявил, что глава государства готовит себе преемника. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», – цитирует журналиста «Накануне.ru».

Срок президентских полномочий Путина, вновь избранного на этот пост в 2018 году, истекает в 2024 году.