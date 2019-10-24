С начала года амурчане наели в общепите почти на 5 миллиардов рублей

Оборот розничной торговли в Амурской области с января по сентябрь 2019 года вырос по сравнению с этим же периодом 2018 года на 2,5 % и составил 134,5 миллиарда рублей. В январе-сентябре 2019 года населению реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 65,2 миллиарда рублей, непродовольственных товаров – на 69,3 миллиарда рублей.

В товарной массе это составило 102 % и 103 % к уровню января-сентября 2018 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48 %, непродовольственных товаров 52 %.

По данным Амурстата, организациями общественного питания за январь-сентябрь 2019 года реализовано продукции на 4,9 миллиарда рублей, что составило 103 % к уровню января-сентября 2018 года. Доля малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в обороте общественного питания составила 71,9 %, из них индивидуальных предпринимателей – 23,5 %, малых предприятий – 48,4 %.