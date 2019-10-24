Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость
сегодня, 21:07 1

Китай расширяет для россиян безвизовый въезд на 27 пунктов пропуска

Китай расширяет для россиян безвизовый въезд на 27 пунктов пропуска
Фото: turbina.ru

Туристы из России смогут воспользоваться безвизовым транзитом в 27 пунктах пропуска КНР. Раньше безвизовый транзит позволял туристам перемещаться только в районах Пекин – Тяньцзинь – провинция Хэйбэй и в дельте реки Янцзы.

С 1 декабря 2019 года туристы 53 государств, включая РФ, смогут въезжать без визы через пункты пропуска Пекина, Тяньцзиня, Шуцзячжуана, Цинхуандао, Шанхая, Ханчжоу, Нанкина, Шэньяна, Даляня, Циндао, Чэнду, Сямэня, Куньмина, Уханя, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Цзеяна, Чунцина, Сианя и Нинбо, и пребывать в этих городах до 144 часов, сообщают китайские СМИ со ссылкой на Управление миграционного контроля КНР.

Безвизовый въезд будет распространен на так называемый шанхайский район, который включает в себя провинции Цзянсу, Чжэцзян и город Шанхай, а также на разные города провинции Сычуань. В «шанхайском районе» туристы смогут в рамках 144-й транзитной визы перемещаться по нему, свободно въезжая и выезжая через пункты пропуска в Шанхае (через морской, наземный, или воздушный пункты пропуска), а также аэропорты Нанкина и Ханчжоу. Что касается 144-часового транзита в Сиане, то он позволит туристам посетить 11 известных городов провинции с достопримечательностями: Чэнду, Лэшань, Дэян, Суйнин, Мэйшань, Яань, Цзыян, Нэйцзян, Цзыгун, Лучжоу и Ибинь.

Кроме того, три китайских города по-прежнему открыты для безвизовых туристов с транзитом в 72 часа. Это Чанша, Гуйлинь и Харбин, говорится в сообщении.

Транзитную визу можно оформить бесплатно в соответствующих пунктах пропуска при въезде. Для этого необходимо сфотографироваться, оставить отпечатки пальцев и заполнить соответствующую форму.

Помимо граждан РФ, безвизовым режимом в Китае могут воспользоваться граждане Белоруссии, ряда стран ЕС, Великобритании, Ближнего Востока, Японии, Сингапура, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщает biang.ru.

Просмотров всего: 17

#Китай #таможня #туризм

распечатать


Общество

«Би-би-си» пыталось разобраться, захватывают ли китайцы Дальний Восток
Общество

Процедура присвоения Благовещенску статуса «свободный порт» находится на заключительной стадии
Власть

В Благовещенске обсудили строительство таможенного комплекса и канатной дороги через Амур

Общество 22

Историческое здание бывшей третьей горбольницы Благовещенска может стать гостиницей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    3 минуты назад

    А мы им за это весь лес и все природные ресурсы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь