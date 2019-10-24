Китай расширяет для россиян безвизовый въезд на 27 пунктов пропуска

Туристы из России смогут воспользоваться безвизовым транзитом в 27 пунктах пропуска КНР. Раньше безвизовый транзит позволял туристам перемещаться только в районах Пекин – Тяньцзинь – провинция Хэйбэй и в дельте реки Янцзы.

С 1 декабря 2019 года туристы 53 государств, включая РФ, смогут въезжать без визы через пункты пропуска Пекина, Тяньцзиня, Шуцзячжуана, Цинхуандао, Шанхая, Ханчжоу, Нанкина, Шэньяна, Даляня, Циндао, Чэнду, Сямэня, Куньмина, Уханя, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Цзеяна, Чунцина, Сианя и Нинбо, и пребывать в этих городах до 144 часов, сообщают китайские СМИ со ссылкой на Управление миграционного контроля КНР.

Безвизовый въезд будет распространен на так называемый шанхайский район, который включает в себя провинции Цзянсу, Чжэцзян и город Шанхай, а также на разные города провинции Сычуань. В «шанхайском районе» туристы смогут в рамках 144-й транзитной визы перемещаться по нему, свободно въезжая и выезжая через пункты пропуска в Шанхае (через морской, наземный, или воздушный пункты пропуска), а также аэропорты Нанкина и Ханчжоу. Что касается 144-часового транзита в Сиане, то он позволит туристам посетить 11 известных городов провинции с достопримечательностями: Чэнду, Лэшань, Дэян, Суйнин, Мэйшань, Яань, Цзыян, Нэйцзян, Цзыгун, Лучжоу и Ибинь.

Кроме того, три китайских города по-прежнему открыты для безвизовых туристов с транзитом в 72 часа. Это Чанша, Гуйлинь и Харбин, говорится в сообщении.

Транзитную визу можно оформить бесплатно в соответствующих пунктах пропуска при въезде. Для этого необходимо сфотографироваться, оставить отпечатки пальцев и заполнить соответствующую форму.

Помимо граждан РФ, безвизовым режимом в Китае могут воспользоваться граждане Белоруссии, ряда стран ЕС, Великобритании, Ближнего Востока, Японии, Сингапура, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщает biang.ru.