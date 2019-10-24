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сегодня, 19:51 2

В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Фото: пресс-служба МЧС/ТАСС

Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в стране. Причиной послужила трагедия под Красноярском, когда погибли сотрудники золотодобывающей артели.

Также Росприроднадзор хочет проверить объекты компании в Красноярском крае, на месторождении которой случилось происшествие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти все еще неизвестна. Позднее в Следственном комитете РФ уточняли, что пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело.

В Амурской области построено 29 дамб.

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#происшествия #работа

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    17 минут назад

    Почему в нашей стране все телодвижения контролирующих органов начинаются после трагедий и гибили людей? МЧС начинают проверки после пожаров в торговых центрах или больницах, школах и т.д., транспортная инспекция после резонансных дтп с участием пассажирских автобусов и т.п., чем занимаются все эти контролирующие органы-клерки, пока не случится то или иное происшествие?

  • full

    full
    12 минут назад

    Graf1977

    Почему в нашей стране все телодвижения контролирующих органов начинаются после трагедий и гибили людей? МЧС начинают проверки после пожаров в торговых центрах или больницах, школах и т.д., транспортная инспекция после резонансных дтп с участием пассажирских автобусов и т.п., чем занимаются все эти контролирующие органы-клерки, пока не случится то или иное происшествие?



    Потому, что их за это не сажают на нары. По идее, современники трагедии должны сесть, а двигать телом уже их преемникам.

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