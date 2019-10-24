В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

Фото: пресс-служба МЧС/ТАСС

Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в стране. Причиной послужила трагедия под Красноярском, когда погибли сотрудники золотодобывающей артели.

Также Росприроднадзор хочет проверить объекты компании в Красноярском крае, на месторождении которой случилось происшествие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти все еще неизвестна. Позднее в Следственном комитете РФ уточняли, что пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело.

В Амурской области построено 29 дамб.