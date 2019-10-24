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24октября
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Ремонт дорог в Благовещенске вышел на финишную прямую

Ремонт дорог в Благовещенске вышел на финишную прямую

В Благовещенске ремонт дорог завершён на 90 процентов. Так, на участке улицы Новой между Зейской и Красноармейской уже благоустроены дорога и тротуары, а также проведена установка пешеходных ограждений, фонарей, дорожных знаков, нанесена разметка.

На улице Богдана Хмельницкого от Пролетарской до Горького, где ведутся работы по благоустройству пешеходных зон, уложено более 3 тысяч квадратных метров тротуарной плитки разных цветов. Окончание планируется в ноябре.

На Калинина от Тенистой до кольцевой развязки появилось более 11 тысяч квадратных метров современного двухслойного покрытия. Работы на проезжей части полностью завершены, продолжается укладка тротуарной плитки.

В четверг мэр города Валентина Калита провела выездное совещание на этом и других участках, где ведутся работы.

«В Благовещенске завершается ремонт улично-дорожной сети. Благодаря появившейся экономии в ходе торгов, мы смогли сделать даже более, чем предполагали. Так, на этом участке планировалось обновить порядка 400 метров тротуаров, в итоге более 2 километров пешеходной зоны появится для удобства горожан», — подчеркнула мэр столицы Приамурья Валентина Калита.

Всего же в текущем году, включая дворовые и общественные территории, будет обустроено более 30 километров городских тротуаров.

В целом средняя степень готовности объектов по всем программам составляет более 90%. Как подытожила Валентина Сергеевна, работа по благоустройству городских кварталов продолжится и в следующем году.

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#ЖКХ #транспорт

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