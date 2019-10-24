Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:16 1

Решено освободить Андрея Плутенко с должности зампреда правительства

Решено освободить Андрея Плутенко с должности зампреда правительства
Фото: ruspekh.ru

В четверг, 24 октября, было принято решение об освобождении с должности зампреда правительства Амурской области Андрея Плутенко. По информации из источника, заслуживающего доверия, на его место назначат министра образования Светлану Яковлеву, которая будет совмещать обе должности.

Кадровые перестановки состоятся в ближайшее время. Сам Андрей Долиевич в телефонном разговоре информацию о своём увольнении не подтвердил, сказав, что это неправда.

Между тем ранее Амур.инфо сообщало, что Андрей Плутенко хочет вернуться в АмГУ. Он стал одним из кандидатов в ректоры вуза. Выборы должны состояться 7 ноября.

Просмотров всего: 930

#областная власть

распечатать


Общество

«Би-би-си» пыталось разобраться, захватывают ли китайцы Дальний Восток
Общество 12

Глава Приамурья: проведение диспансеризации должно быть налажено
Общество 9

Павел Матюхин: строительные работы на площади и «Золотой миле» не должны мешать горожанам
Общество

Процедура присвоения Благовещенску статуса «свободный порт» находится на заключительной стадии
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Юрьев

    Юрьев
    52 минуты назад

    никому ненужный чел

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь