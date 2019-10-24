Решено освободить Андрея Плутенко с должности зампреда правительства

В четверг, 24 октября, было принято решение об освобождении с должности зампреда правительства Амурской области Андрея Плутенко. По информации из источника, заслуживающего доверия, на его место назначат министра образования Светлану Яковлеву, которая будет совмещать обе должности.

Кадровые перестановки состоятся в ближайшее время. Сам Андрей Долиевич в телефонном разговоре информацию о своём увольнении не подтвердил, сказав, что это неправда.

Между тем ранее Амур.инфо сообщало, что Андрей Плутенко хочет вернуться в АмГУ. Он стал одним из кандидатов в ректоры вуза. Выборы должны состояться 7 ноября.