Вынесен очередной приговор, связанный с воровством на космодроме Восточный

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23 октября в Свободном суд вынес приговор экс-руководителю предприятия, который вывозил металл с территории строительства космодрома Восточный. Ему дали срок и взыскали около 29 миллионов рублей.

Установлено, что амурчанин занимал должность руководителя обособленного подразделения «Углегорск» ООО «Управление механизации строительства». В 2018-2019 годах он организовал вывоз металлоконструкций и арматуры с территории стройки космодрома Восточный на общую сумму более 43 миллионов рублей. Часть из похищенного злоумышленник реализовал в пункты приема металла. Он не довел преступный умысел до конца, так как вывоз имущества пресекли правоохранители.

Мужчина полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда амурчанину было назначено 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учитывая, что часть похищенного имущества была возвращена владельцу, с подсудимого взыскали около 29 миллионов рублей (невозмещенный материальный ущерб) в пользу владельца.

Как сообщается на сайте Свободненского городского суда, приговор не вступил в законную силу.