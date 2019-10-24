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сегодня, 17:30 4

Амурский священник стал первым русским блогером в соцсети Тик-ток

Амурский священник стал первым русским блогером в соцсети Тик-ток
Фото: Скриншот видео

В Иркутске прошел международный форум священников-видеоблогеров «Христианское свидетельство в формате видеоблогинга: текущий статус и перспективы». В нем участвовал председатель Комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии, иерей Святослав Шевченко. Священник познакомил участников со своим опытом работы на платформе коротких видео Тик-ток.

Так, амурский священник стал первым русским блогером в сане, который снимает видео для этой социальной сети. Платформу Святослав использует, чтобы быть ближе к подростковой аудитории, признался он.

«Это скромная попытка миссионерствовать среди подростковой аудитории. Мне этот возраст близок сердцу, поскольку моим сыновьям 13 и 14 лет, в том возрасте, когда дети пытаются выразить протест взрослому миру, впервые пробуют наркотики, подвержены суицидальным мыслям. ТикТок – это как раз видеоплатформа, которую полюбили подростки. Полмиллиона просмотров за первый мой ролик – это отклик молодежной аудитории, который говорит, что контент, что называется, зашел. Значит, мы нащупали язык, на котором можем говорить с ребятами. У меня есть небольшой опыт: в течение почти двух лет вел православный подростковый клуб Благовещенска. И у меня есть, что сказать. А проект "Батюшка.онлайн" – это международный проект, который объединяет православное духовенство со всего мира. Его цель – стать мостиком между священниками и людьми, у которых есть к ним вопросы», – прокомментировал Святослав Шевченко.

В Тик-токе священник открыл личный канал, где уже 1 500 подписчиков. Первый ролик стал вирусным и за сутки собрал 300 тысяч просмотров. «Но я его удалил, поскольку там был своеобразный формат подачи информации. Некоторые просто не поняли юмора», – поделился благовещенец.

По информации благовещенского священника, на международном форуме католический эксперт Рене Фалькнер и лютеранский теолог Марина Цумштайн признались, что, проанализировав активность и прогрессивность в сети православных священников-видеоблогеров в России, поняли, что в своем развитии они превзошли деятельность их христианских коллег в Германии.

В форуме приняли участие десятки российских священнослужителей, ведущих блоги в соцсетях, а также эксперты из Германии. Организаторами мероприятия выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Церкви и фонд Конрада Аденауэра. Свой доклад для форума Святослав назвал «Видеоблогинг будущего: как Церкви не остаться на обочине».

Просмотров всего: 243

#интернет #религия

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Комментарии
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  • ПК

    ПК
    45 минут назад

    "Амурский священник стал первым русским блогером в соцсети Тик-ток"©

    Зачем писать неправду? До Шевченко в Тик-токе были представители России.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    34 минуты назад

    * чё таое тик-таг? это типа сеть дя совершенно отмороженых?

  • anschutka

    anschutka
    6 минут назад

    Медиа-батюшка выходит на новый уровень :)

  • Myxira

    Myxira
    10 секунд назад

    "Первый ролик стал вирусным и за сутки собрал 300 тысяч просмотров. «Но я его удалил, поскольку там был своеобразный формат подачи информации. Некоторые просто не поняли юмора», – поделился благовещенец".

    Затролили батюжку

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