В Белогорске готовы бороться со скользкими дорогами

Фото: администрация Белогорска

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова на муниципальном предприятии «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству Белогорска» коммунальная техника переведена в зимний режим, также обеспечен резерв запасных частей и расходных материалов.

«Комбинированные дорожные машины оснащены баками для разбрасывания отсева, которым производится отсыпка дорог во время гололеда. Это специальная смесь, включающая гранулированный щебень. Она более эффективна, чем песок, так как не разносится ветром, – рассказывает руководитель предприятия по благоустройству дорог Ольга Алексеева. – Переоборудованы все 5 КДМ, прошли техобслуживание и готовы к зиме 2 МТЗ. Для дорожной техники закуплена тысяча металлических и тысяча полипропиленовых щеток. На следующей неделе поступит еще 2 тысячи. В наличии есть необходимый запас грейдерных ножей, полипропиленовых метел, щеточных дисков, техпластин для техники. В ручной уборке улиц будет задействовано порядка 35 специалистов. Для них также заготовлен инвентарь. Имеются лопаты, ледорубы. В понедельник поступит 300 метел из прутьев».

Вместе с тем на муниципальном предприятии выведены из графика работ дорожные пылесосы. Большой – проходит техническое обслуживание, мини-пылесос уже законсервирован на зиму. На следующей неделе коммунальщики приступят к консервации ливневых канализаций и дождеприемников, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.