Крысы научились управлять автомобилем

Фото: University of Richmond

Группа ученых из Университета Ричмонда выявила новые способности у крыс. В ходе экспериментов выяснилось, что многие грызуны вполне способны освоить управление транспортным средством.

Ученые соорудили небольшую машинку из пластикового контейнера для еды. Пол для миниатюрного транспорта был сделан из алюминия, а передвигался он при помощи колес и трех медных кружков, выполняющих функцию рулевого колеса. Управление осуществлялось посредством трех рычагов, один из которых заставлял машину двигаться вперед, а два других – поворачивать.

Задачей крыс было освоиться с управлением и сделать так, чтобы машинка врезалась в определенную цель. Если грызун справлялся с этой задачей, его вознаграждали угощением. При этом со временем задачу усложняли. Например, машину разворачивали в обратную сторону, и крысам становилось сложнее попасть в цель.

Всего в эксперименте участвовало 18 крыс. С задачей справились лишь некоторые из них, причем значительно более успешными оказались те особи, в «машины» которых добавлялись различные игрушки, сообщает «Московский комсомолец».

По мнению ученых, полученные результаты демонстрируют «нейропластичность» мозга крыс. Иными словами, их способность осваивать принципиально новые для себя навыки до сих пор недооценивалась. Келли Ламберт, ведущий автор исследования, отметил, что умственные способности животных нередко превосходят ожидание большинства людей.

Тем не менее новые данные могут помочь в том числе и людям. В будущем специалисты рассчитывают лучше понять, каким образом могут быть связаны между собой обучение вождению и повышению эмоциональной устойчивости, а также выяснить, какие зоны мозга за это отвечают. Вероятно, в перспективе это позволит найти эффективные способы, позволяющие бороться со стрессом человеку.