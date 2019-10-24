«Би-би-си» пыталось разобраться, захватывают ли китайцы Дальний Восток

Съемочная группа Русской службы «Би-би-си» проехала от Благовещенска до Приморья, чтобы узнать, захватывают ли китайцы русскую землю. В получасовом фильме расскажут о китайских фермерах, их отношении к земле и людям. А также выслушают мнения чиновников о сотрудничестве с ближайшим соседом.

Один из авторов фильма, Андрей Захаров, назвал свою работу над фильмом «командировкой мечты». «Где-то в сети я увидел ролик, как китайцы высаживаются с парома в Благовещенске с заголовком: "Вот как захватывают Россию". Мне стало интересно – можем ли мы нарисовать объективную картину китайского присутствия? Пример сельского хозяйства оказался хорош тем, что аренда земли китайскими компаниями отражается в Росреестре. Хотя не все случаи, конечно, – часто арендуют россияне, но реально работают китайцы», – рассказал Андрей у себя на Фейсбуке. Он ссылается на данные Росреестра, по которым по ряду районов у граждан КНР в аренде или собственности находится более 50 % сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке.

«Командировка мечты» заняла 12 дней. За это время съемочная группа побывала в трех регионах – Амурской области, Еврейской автономной области и Приморском крае. Из отснятого материала получился 31-минутный фильм. Материал-исследование под заголовком «Уедут китайцы – все зарастет: как фермеры из КНР осваивают российский Дальний Восток» опубликован на сайте Русской службы «Би-би-си».

Свое путешествие съемочная группа начала с села Максимовка Октябрьского района Амурской области. Здесь находится соевое поле, которое принадлежит китайской компании «Маяк» – одному из лидеров отрасли. Ни руководство компании, ни китайские работники не общались с журналистами. Местные жители рассказали, что думают о своих соседях. «С территории не выходят, поэтому общения с ними не получается», «Вы посмотрите, сколько их здесь! Они кишат на зерновом дворе», «Мы их не трогаем, пока они нас не трогают», – такие мнения высказали местные жители.

«Русские у нас работают еще. А вообще, работать некому. Если уедут китайцы, здесь все зарастет полынью, все утонет и как раньше, будет гореть синим пламенем», – уверена агроном «Маяка» Татьяна. Она считает, что русские обижают китайских работников, а те ответить не могут – мол, русского нельзя трогать. «А за что бьют? За то, что китаец», – объясняет Татьяна.

В Кутилове Октябрьского района отмечали 150-летие села. На сельском празднике журналисты поговорили с главой Октябрьского района. Сергей Деменьев рассказал, что думает о работе частных компаний, в том числе «Маяка»: «Сам руководитель, он хоть китаец, но русский китаец – уже 28 или 30 лет живет в России. С ним отношения нормальные – он и селу помогает. Они стали главным спонсором праздника 150-летия».

По словам Сергея Леонидовича, года три назад жители жаловались на китайцев, использующих вредные гербициды. «А потом наладили отношения. И сейчас все гербициды, которые есть, они нашему отделу сельского хозяйства доводят. Мне главное, чтобы обрабатывалась земля, чтобы земля не простаивала. Чтобы она обрабатывалась правильно, чтобы ее не гробили, чтобы потом они не ушли и после них ничего не росло. Получают урожай – главное, земля не стоит. Все это идет в копилку Октябрьского района», – считает районный глава.

На самом деле в Амурской области не так много китайских компаний. Больше всего их в Серышевском районе – чуть больше 30 тысяч гектаров посевных площадей. В Октябрьском районе китайскими фермерами занято чуть больше 12 тысяч гектаров.

С 2013 года местным компаниям нельзя нанимать рабочих без российского гражданства. Это сделали для борьбы с нелегалами. Но, по словам местных жителей, мера не очень помогла. «Раньше здесь работало около 40 иностранных граждан и 30 граждан Российской Федерации. Сейчас иностранцев ни одного, поэтому заниматься в полном объеме этими теплицами мы не можем. Много желающих идти работать в сельское хозяйство? Особенно в теплицу, где днем 60 градусов, где утром и вечером комары и мошки. Желающих немного. Разговор был такой, что на два года обнуляют, убирают квоту. А через два года, полностью зачистив наши поля от нелегалов, вернется квота и вернется возможность привлечения иностранных рабочих граждан. Однако этого не произошло, а после семи лет, прошедших после обнуления квоты, ситуация с нелегальными иностранцами, мне кажется, только ухудшилась», – отмечает фермер Евгений Соколовский.

В соседней Еврейской автономной области есть мнение, что благодаря квоте на иностранную рабочую силу Амурской область расцвела. «Они нещадно эксплуатируют нашу землю. Не надо бояться, что китайцы уедут и земля будет пустовать! В Амурской области такая ситуация. Я сам слышал – в течение месяца убрали все китайские компании. Села начали процветать! Работа! Люди начали оставаться! Молодые ребята становятся на землю! Вот как надо – на земле должен быть хозяин», – уверен глава союза крестьян ЕАО Александр Ларик.

С нового года в Приморском крае тоже хотят ввести нулевую квоту. Компании не смогут нанимать рабочих из-за рубежа.

Методами работы коллег из Китая не всегда доволен амурский фермер Евгений Соколовский. «Для них не проблема сделать теплицу за день. Или вот мульчирование пленкой. Если мы применяем пленку, которая распадается в течение некоторого времени, то та могла десятилетиями лежать», – объясняет фермер. Вопросы к соседям есть и у местных жителей. «Ядохимикатами отравили все, пасека сдохла», «Гробят землю нашу! Они уедут, а тут хоть трава не расти», – переживают амурчане.

На обратном пути в Благовещенск журналисты узнали, что в Амурской области был объявлен карантин – началась эпидемия африканской чумы свиней (АЧС). Не исключено, что и здесь есть китайский след. Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов представил журналистам BBС несколько версий того, откуда пришла чума свиней.

«В первую очередь то, что мы граничим с Китайской Народной Республикой. У нас граница 1 250 километров. На протяжении нескольких предыдущих лет и в этом году КНР неблагополучна по данному заболеванию. Во Вьетнаме, по информации Россельхознадзора, более 4 000 вспышек заболевания. Чартеры летают, люди любят отдыхать во Вьетнаме. Это тоже рассматривается как вариант заноса. Плюс ко всему, у нас много китайских кухонь, конкретно в Благовещенске. Жители пытались ввозить пищевые отходы и скармливали своим животным. Мы тоже это как вариант рассматриваем. На бытовом уровне могло быть занесено. Даже перелетные птицы – все знают, что вороны летают днем туда, вечером обратно», – перечислил Самохвалов. АЧС не опасна для человека, но наносит огромный экономический ущерб. Пришлось уничтожить более 13 000 свиней.

Из Амурской области съемочная группа отправилась в Еврейскую автономную область. Там журналистам рассказали, что земли отданы китайцам, а свои аграрии не ощущают поддержки государства. Китайских аграрных компаний в ЕАО больше, чем в Амурской области – не только по документам, но и визуально, отметили журналисты «Би-би-си». Правда, самих китайских крестьян не нашли – во время наводнения они уехали на родину.

Оказавшись на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, съемочная группа «Би-би-си» попыталась поговорить о китайских земледельцах с губернатором Амурской области. Но Василий Орлов разговаривать не стал, посоветовав получить ответы на интересующие вопросы через пресс-службу.

Губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь оказался покладистее. Он назвал мифом информацию о миллионах китайцев на Дальнем Востоке, а введение нулевой квоты на иностранную рабочую силу глава ЕАО считает слишком радикальной мерой. «Но в целом идея квоты на иностранцев кажется неплохой», – отметил Левинталь.

Не видит ничего плохого в китайском участии и глава фонда развития Дальнего Востока Александр Чекунков: «Я думаю, цивилизованные компании, работая вбелую и предоставляя рабочие места для дальневосточников, здесь будут welcome, и прекрасно встроятся в нашу среду».

«Если китайский инвестор будет приходить к нам, производить продукцию здесь и вывозить в свою страну, не видим в этом ничего плохого», – сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. На вопрос корреспондента «Вы считали, каков реальный объем присутствия китайских компаний фермеров на Дальнем Востоке?» – он не ответил, сославшись на отсутствие у него таких данных.

В Китае тоже оптимистично настроены насчет сотрудничества с Россией. Генсек китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвей говорит, что многие в Китае интересуются работой на земле в России, где есть хорошие условия и нет ГМО.

«Вывод один: знание китайского будет нелишним», – так завершил фильм один из его авторов, корреспондент «Би-би-си» Андрей Захаров.