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24октября
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сегодня, 16:59 0

В Белогорске обезвредили бомбу и задержали террористов (видео)

В Белогорске обезвредили бомбу и задержали террористов (видео)
Фото: Скриншот видео

24 октября в Белогорске прошли антитеррористические учения. По легенде, в дежурную часть позвонили и сообщили об обнаружении в районе маслоэкстракционного завода «Амурский» предмета с признаками взрывного устройства. Направленный для проверки сообщения наряд полиции на подъезде к указанному месту был обстрелян.

Кроме этого, преступники привели в действие установленное на обочине автодороги взрывное устройство.

Было принято решение на проведение контртеррористической операции. К работе приступил оперативный штаб в Амурской области. В результате проведения боевого мероприятия обнаруженная в одном из заброшенных зданий города группа из 5 человек, причастных к ранее совершенному нападению на сотрудников полиции, нейтрализована. Все обнаруженные взрывоопасные предметы и очаги возгорания ликвидированы.

«Цель учений – совершенствование уровня подготовки оперативного штаба в Амурской области, органов оперативного и военного управления при организации и проведении контртеррористической операции в населенном пункте.

Учения проведены в два этапа с последовательной отработкой задач по планированию, организации и проведению комплексных мероприятий по поиску и нейтрализации террористической группы, осуществляющей подготовку террористического акта. Наращивание оперативной обстановки осуществлено в течение всего антитеррористического учения в реальном масштабе времени. Все поставленные задачи выполнены», – сказал руководитель аппарата оперативного штаба в Амурской области Андрей Полтаробатько.

В учениях было задействовано больше 500 сотрудников различных органов исполнительной власти и около 70 единиц спецтехники.

В них участвовали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, федеральных органов специальной связи, военнослужащие 35 армии ВВО ВС России, представители амурского правительства и администрации Белогорска.

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#Белогорск #учения

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