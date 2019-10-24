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24октября
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В 2020 году в Приамурье начнут строить крупнейший в ДФО таможенно-логистический терминал

В 2020 году в Приамурье начнут строить крупнейший в ДФО таможенно-логистический терминал
Фото: правительство Амурской области

В 2020 году в Амурской области ГК «Регион» начнет строить крупнейший на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал «Каникурган». Он займет 22 гектара, даст 800 рабочих мест и позволит увеличить объем российско-китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз.

Инвестиционный проект «Региона» стал победителем конкурса на строительство терминала. Отбор проводила комиссия по приоритетным инвестиционным проектам при правительстве Амурской области. Терминал станет частью комплексной инфраструктуры автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ через Амур, движение по которому планируется открыть в 2020 году. Суточная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей.

Построить терминал планируется до 2024 года. На территории появятся парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и другие объекты. Первая очередь складов временного хранения, трак-стоп для паркинга грузовиков и автобусов, а также административное здание будут построены 2020 году. Общий объем инвестиций в строительство превысит 8,1 миллиарда рублей.

«Таможенно-логистический терминал имеет для Амурской области стратегическое значение – выбор инвестора также был стратегическим. По степени проработанности проекта, предлагаемому объему вложений и срокам реализации "Регион" получил единогласное первенство: этот инвестор комплексно подходит к развитию территорий, выдвигая зачастую нестандартные, инновационные решения. Так, чтобы построить первые объекты терминала уже в 2020 году, не дожидаясь появления инженерной инфраструктуры, "Регион" предусмотрел создание автономных источников энерго- и водоснабжения», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Развитие транспортной инфраструктуры – важнейшая задача для Приамурья, региона, где приграничная торговля выступает основным экономическим драйвером, и темпы ее роста за последнее время рекордны: около 20 % ежегодно. Мы проектировали терминал с учетом этого фактора, а также факторов функциональности и комфорта для водителей и сотрудников комплекса, поэтому, помимо основных функциональных блоков, предусмотрели современную сервисную инфраструктуру. По нашим прогнозам, таможенно-логистический терминал позволит до 2030 года увеличить объем российско-китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз», – рассказала генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова.

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    20 минут назад

    Хорошая новость. Увеличение товарооборота с соседями поможет нам поддержать экономику области.

  • Vlad73

    Vlad73
    6 минут назад

    Виталий ЗлочевскийХорошая новость. Увеличение товарооборота с соседями поможет нам поддержать экономику области.


    Не сильно это оздоровит экономику область, с нашей таможней, уже многие перешли на работу через Забайкалье и Москву и маловероятно, что перейдут обратно. Основной потребитель находится на западной части России. Дальний восток это чуть более 5% населения России.

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