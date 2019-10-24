В 2020 году в Приамурье начнут строить крупнейший в ДФО таможенно-логистический терминал

Фото: правительство Амурской области

Инвестиционный проект «Региона» стал победителем конкурса на строительство терминала. Отбор проводила комиссия по приоритетным инвестиционным проектам при правительстве Амурской области. Терминал станет частью комплексной инфраструктуры автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ через Амур, движение по которому планируется открыть в 2020 году. Суточная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей.

Построить терминал планируется до 2024 года. На территории появятся парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и другие объекты. Первая очередь складов временного хранения, трак-стоп для паркинга грузовиков и автобусов, а также административное здание будут построены 2020 году. Общий объем инвестиций в строительство превысит 8,1 миллиарда рублей.

«Таможенно-логистический терминал имеет для Амурской области стратегическое значение – выбор инвестора также был стратегическим. По степени проработанности проекта, предлагаемому объему вложений и срокам реализации "Регион" получил единогласное первенство: этот инвестор комплексно подходит к развитию территорий, выдвигая зачастую нестандартные, инновационные решения. Так, чтобы построить первые объекты терминала уже в 2020 году, не дожидаясь появления инженерной инфраструктуры, "Регион" предусмотрел создание автономных источников энерго- и водоснабжения», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Развитие транспортной инфраструктуры – важнейшая задача для Приамурья, региона, где приграничная торговля выступает основным экономическим драйвером, и темпы ее роста за последнее время рекордны: около 20 % ежегодно. Мы проектировали терминал с учетом этого фактора, а также факторов функциональности и комфорта для водителей и сотрудников комплекса, поэтому, помимо основных функциональных блоков, предусмотрели современную сервисную инфраструктуру. По нашим прогнозам, таможенно-логистический терминал позволит до 2030 года увеличить объем российско-китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз», – рассказала генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова.