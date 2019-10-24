В Циолковском вандалы вырвали провода у светящихся качелей

В городском парке Циолковского вандалы повредили качели с подсветкой. Не так давно в зоне отдыха установили несколько подсвеченных объектов – качели, скамейки и фигуру в виде спутника. В тот же день у качелей были вырваны провода.

Об акте вандализма на своей странице в Инстаграме сообщил глава Циолковского Сергей Левицкий.

«Друзья, мы завершили установку светящихся фигур: скамеек, качелей, спутника. В первый же день провода на четырёх качелях были с корнем вырваны. Возникает вопрос – ЗАЧЕМ? Давайте бережнее относиться к нашему городу, нашему общему дому», – написал он.

По словам главы города, в зоне отдыха установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти виновников не составит особого труда.

«С родителей полную стоимость! Пусть возмещают. Ужас какой-то. Такую красоту ломать», – высказался один из комментаторов.

«Какая красота, мы о таком раньше только мечтать могли. А вандалов надо не рублем, а принудительными работами по восстановлению воспитывать. Не доходит через голову, дойдет через руки», – считает другой пользователь.