Как раньше выглядели известные люди Благовещенска (видео)

Корреспондент Альфа ТВ составил очередную видеоподборку с медийными и статусными благовещенцами из архивных кадров программы «Альфа-новости» за 2005-2009 годы.

В этом материале на кадрах многолетней давности – деятели культуры и политики. А именно: спортсмен, художник, фотограф, режиссер Благовещенска Олег Семенец, директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова, директор модельного агентства Благовещенска Светлана Никонова, директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, директор ЦДШИ Татьяна Бедерина, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина и депутат Законодательного собрания Амурской области Анатолий Фесенко.

Материал с предыдущей видеоподборкой редакция Альфа ТВ публиковала в начале октября. Там, на кадрах 90-х и 2000-х годов запечатлены молодые губернатор Приамурья Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, депутаты Роман Кобызов, Сергей Труш и другие.