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Глава Приамурья: проведение диспансеризации должно быть налажено

Глава Приамурья: проведение диспансеризации должно быть налажено

Василий Орлов посетил городскую больницу Белогорска. Ранее руководству лечебного учреждения были поставлены задачи по реорганизации работы. Во время визита главы региона главврач Михаил Горбунов рассказал об уже достигнутых результатах.

«Уровень выполнения медосмотров до мая 2019 года был 7-8 %, на сегодняшний день он достиг 40 %, по некоторым показателям профосмотра – 33 и 36 %. Причиной низких показателей охвата населения профилактическими осмотрами была инертность сотрудников и не отлаженная система. Для того, чтобы решить задачи, была реорганизована медицинская служба, мы создали отдельные кабинеты для прохождения диспансеризации. Сейчас все обследования, необходимые для медосмотра, гражданин может пройти в одном кабинете. Таким способом мы избавили горожан от необходимости посещать регистратуру и различные процедурные кабинеты, чтобы сдать анализы», – сообщил главе региона главный врач городской больницы Белогорска Михаил Горбунов.

Главврач заверил губернатора в том, что к концу года количество жителей, прикрепленных к больнице и прошедших медосмотр, будет больше. Одна из проблем, по мнению руководства лечебного учреждения – низкая активность руководителей компаний и предприятий.

«Проведение диспансеризации должно быть налажено, люди должны понимать, что своевременное посещение врача – это норма. Именно такие первичные медосмотры и помогут выявить заболевания на самой начальной стадии и своевременно оказать медицинскую помощь амурчанам. Это должны понимать и руководители учреждений», – сказал Василий Орлов.

Губернатор отметил, что руководству больницы совместно с администрацией города необходимо провести беседы с главами компаний Белогорска и разъяснить им необходимость направлять своих сотрудников на профилактические медосмотры. Норма – раз в три года для граждан 18-39 лет и раз в год все после 40 лет.

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#Белогорск #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    так налаживайте-уже год как у власти

  • dance

    dance
    1 час назад

    странные такие.. Передали медицину на уровень субъекта федерации - вот и пусть "сами-сами-сами". При чем тут администрации городов или районов? А ситуация плачевная с проведением диспансеризации почти везде

  • belka717

    belka717
    34 минуты назад

    10-12 минут на приём пациента - это диспансеризация???

  • Сосновский

    Сосновский
    26 минут назад

    Поздновато что-то спохватился с диспансеризацией и то после того, как схлопотал "депешу" из Москвы.

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