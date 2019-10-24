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24октября
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В Благовещенске роботы соревнуются в перетягивании «каната» и футболе

В Благовещенске роботы соревнуются в перетягивании «каната» и футболе
Фото: кадр видео

24-25 октября в Благовещенском государственном педагогическом университете областного центра проходит 5-й STEM фестиваль Make It. Мероприятие посвящено различным проектам в области электроники и робототехники.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в университете, на фестиваль прибыли около 100 юных инженеров-робототехников и программистов из Благовещенска, Свободного, Тамбовки. Программа Make It очень насыщена событиями. В частности, состоялось соревнование по перетягиванию «каната» среди роботов. А 25 октября пройдет турнир роботов-футболистов, которыми участники будут управлять по Bluetooth со своих смартфонов.

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#технологии

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