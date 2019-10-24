Медведь напал на дрессировщика во время представления (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В Карелии медведь напал на дрессировщика в цирке во время представления. Видео одной из посетительниц шоу попало в Сеть.

«У меня до сих пор коленки трясутся! В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделали ограду для безопасности зрителей», – написала очевидица в одном из пабликов «Вконтакте».

На кадрах записи видно, как при исполнении одного из трюков программы зверь ни с того ни с сего кидается на дрессировщика и начинает его кусать.

После того как хищника отпугнули от артиста цирка, он направился в сторону секции со зрителями, но зверя быстро утихомирили, пишет Life.

Дрессировщик остался жив, но пострадал от когтей медведя. Чтобы отогнать хищника, пришлось использовать электрошокер.

Ранее в Новорайчихенске Амурской области медвежонок вышел из леса к школе. Медвежонка сняли на видео, оказать ему помощь не удалось.