В Челябинске распродали колбасу с вирусом АЧС

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии колбасы. ДНК вирус нашли в продукции, поступившей на склад челябинского предприятия «Южурал-Торг». Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора региона.

«В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО "Итера", было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней», — говорится в тексте.

Как указывает ведомство, опасная партия полностью распродана. По информации регионального Россельхознадзора, зараженная колбаса продавалась в розничных торговых точках, а не в крупных торговых сетях. Выявили партию 21 октября, сообщает РБК.

«На остатке [в магазинах] якобы ее нет, но мы сейчас во все СМИ вставили телефон горячей линии, чтобы люди нам сообщали в случае обнаружения в торговой сети где-то этой вареной колбасы "Бутербродной" производства АО "Итера" Калужской области», — отметили в ведомстве.

В отношении торгового предприятия «Южурал-Торг», на складах которого обнаружили колбасу, сейчас проводится проверка. «На сегодняшний день на [складе] нет продукции. Еще 11 октября зашла незначительная партия — 285 килограммов», — рассказали в Россельхознадзоре региона.

Вирус АЧС, инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов, может сохраняться во внешней среде до 15 лет. Для здоровья человека африканская чума свиней не опасна, однако при употреблении зараженной пищи он становится переносчиков вируса, что представляет угрозу распространения АЧС среди животных.