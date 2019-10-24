Forbs опубликовал рейтинг самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние в 2019 году достигло 1,2 миллиарда долларов.

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сейчас много работает за границей – в частности, выпускает сыр в поместье на юго-востоке Великобритании, сообщает ТАСС.

После нее в списке богатейших женщин идет директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в один миллиард долларов. На третьем месте Татьяна Ковальчук (600 миллионов долларов), совладелица компании «Большой дом 9», контролирующая 32,3 процента крупнейшего российского страховщика – группы «Согаз».

Татьяна Ковальчук сместила с третьего места Елену Рыболовлеву, бывшую супругу миллиардера Дмитрия Рыболовлева. В этом году та опустилась на четвертое место.

На пятом месте расположилась член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева с состоянием в 550 миллионов долларов.

В десятку лидеров также вошли совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг (500 миллионов долларов), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова (460 миллионов долларов), совладелица крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко (425 миллионов долларов), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова (415 миллионов долларов), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева (390 миллионов долларов).

Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков. Туда вошли 14 человек, которые недавно развелись или никогда не были женаты.