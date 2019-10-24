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24октября
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Аллея на Московском бульваре в Тынде может измениться до неузнаваемости (фото, видео)

Аллея на Московском бульваре в Тынде может измениться до неузнаваемости (фото, видео)

На официальном сайте администрации Тынды опубликован видеоролик с презентацией дизайн-проекта аллеи на Московском бульваре. С ним населенный пункт будет принимать участие во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.

Мэр Тынды Марина Михайлова на недавнем заседании комиссии по благоустройству сообщила, что авторами необычного проекта выступили москвичи.

Газета «БАМ» пишет, что привычная многим тындинцам и гостям города аллея может измениться до неузнаваемости: ночная подсветка, новые цветники, фонтан, спуск на аллею со стороны магазина № 12. Причем авторы проекта предлагают благоустроить не только саму аллею, но и примыкающую к ней пешеходную зону девятиэтажных домов на Московском бульваре. По их замыслу, памятник погибшим в локальных конфликтах должен органично вписаться в общий ансамбль аллеи. Спуск на аллею будет оформлен конструкциями в форме арок. По всей территории установят фонари и скамейки.

Отмечается, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 миллиардов рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди малых городов и исторических поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны.

На сайте администрации Тынды один из пользователей прокомментировал видеоролик: «Арки загромождают простор и портят дизайн. Остальное красиво».

Фото: gazeta-bam.ru

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#конкурсы #Тында

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    55 минут назад

    Просто интересно, кто такие мультики фантастические постоянно рисует? Из таких нарисованных проектов в Амурской области ни один не был осуществлен за все время их рисования.

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