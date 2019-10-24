Павел Матюхин: строительные работы на площади и «Золотой миле» не должны мешать горожанам
В 2020 году начнутся масштабные работы в центре Благовещенска. Площадь имени Ленина ждет реконструкция, а территорию «Золотой мили» начнут благоустраивать. При этом власти уверены, что, когда закончится строительство набережной, а ее планируют сдать в конце ноября этого года, территория «Золотой мили» станет более привлекательной для инвесторов. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал зампред правительства Павел Матюхин.
По планам правительства, почти в два раза должны быть увеличена парковая зона. При этом центральная площадь перестанет выполнять прежнюю функцию.
«Этим проектом у нас фактически появляется новая площадь для проведения городских праздников. И как раз крыша Трибуна-холла будет местом для просмотра этих праздников, потому что напротив будет расположена сцена. А в подтрибунном пространстве разместятся объекты сервиса, культурно-просветительский центр, музей российско-китайской дружбы, какие-то выставочные пространства», – объяснил Павел Матюхин.
На территории «Золотой мили» отведено место и под строительство православного храма. Деньги на него ищет Благовещенская епархия.
«Сейчас епархия проводит переговоры с крупными российскими компаниями, чтобы привлечь пожертвования на храм. Мы рассчитываем, конечно, что одновременно закончится реализация одного проекта и другого (благоустройство "Золотой мили" и строительство храма – Прим. ред.). Мы просчитываем и думаем уже сейчас, как сделать так, чтобы все строительные работы, которые будут вестись на этих площадках 2-3 года, не создали никакого неудобства и дискомфорта гражданам, которые будут отдыхать».
В программе также обсудили вопросы недостроенной набережной реки Зеи (от улицы Октябрьской до судостроительного завода) и планы властей на оставшийся участок набережной Амура в районе Верхнеблаговещенского. На этот участок в региональном бюджете денег нет. Область надеется на помощь федерального центра.
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