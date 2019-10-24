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сегодня, 15:01 6

Павел Матюхин: строительные работы на площади и «Золотой миле» не должны мешать горожанам

Павел Матюхин: строительные работы на площади и «Золотой миле» не должны мешать горожанам

В 2020 году начнутся масштабные работы в центре Благовещенска. Площадь имени Ленина ждет реконструкция, а территорию «Золотой мили» начнут благоустраивать. При этом власти уверены, что, когда закончится строительство набережной, а ее планируют сдать в конце ноября этого года, территория «Золотой мили» станет более привлекательной для инвесторов. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал зампред правительства Павел Матюхин.

По планам правительства, почти в два раза должны быть увеличена парковая зона. При этом центральная площадь перестанет выполнять прежнюю функцию.

«Этим проектом у нас фактически появляется новая площадь для проведения городских праздников. И как раз крыша Трибуна-холла будет местом для просмотра этих праздников, потому что напротив будет расположена сцена. А в подтрибунном пространстве разместятся объекты сервиса, культурно-просветительский центр, музей российско-китайской дружбы, какие-то выставочные пространства», – объяснил Павел Матюхин.

На территории «Золотой мили» отведено место и под строительство православного храма. Деньги на него ищет Благовещенская епархия.

«Сейчас епархия проводит переговоры с крупными российскими компаниями, чтобы привлечь пожертвования на храм. Мы рассчитываем, конечно, что одновременно закончится реализация одного проекта и другого (благоустройство "Золотой мили" и строительство храма – Прим. ред.). Мы просчитываем и думаем уже сейчас, как сделать так, чтобы все строительные работы, которые будут вестись на этих площадках 2-3 года, не создали никакого неудобства и дискомфорта гражданам, которые будут отдыхать».

В программе также обсудили вопросы недостроенной набережной реки Зеи (от улицы Октябрьской до судостроительного завода) и планы властей на оставшийся участок набережной Амура в районе Верхнеблаговещенского. На этот участок в региональном бюджете денег нет. Область надеется на помощь федерального центра.

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#областная власть #Простые вопросы #строительство

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Пусть епархия лучше денег на нормальную хоккейную арену найдёт или бассейн. Вот это богоугодное дело.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Антон Патоков

    Пусть епархия лучше денег на нормальную хоккейную арену найдёт или бассейн. Вот это богоугодное дело.



    Бога нет, потому дело с бассейном или ареной - общественно-полезное.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Ставьте вопрос ребром: нет полной суммы на начало строительства - пропустите следующего. А ведь год назад Орлова заверили, что средства есть. А теперь - конь не валялся - ищщщут... стрельнут на камень, либо крест, место за забором застолбят - трава не расти.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Даже, если найдут, но нах там этот храм не нужен!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Какой храм собрались там строить? Где это видано чтоб в местах общественного отдыха храмы ставили?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ЛайКа

    Даже, если найдут, но нах там этот храм не нужен!



    Он там лишний, согласна!

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