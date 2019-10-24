Павел Матюхин: строительные работы на площади и «Золотой миле» не должны мешать горожанам

По планам правительства, почти в два раза должны быть увеличена парковая зона. При этом центральная площадь перестанет выполнять прежнюю функцию.

«Этим проектом у нас фактически появляется новая площадь для проведения городских праздников. И как раз крыша Трибуна-холла будет местом для просмотра этих праздников, потому что напротив будет расположена сцена. А в подтрибунном пространстве разместятся объекты сервиса, культурно-просветительский центр, музей российско-китайской дружбы, какие-то выставочные пространства», – объяснил Павел Матюхин.

На территории «Золотой мили» отведено место и под строительство православного храма. Деньги на него ищет Благовещенская епархия.

«Сейчас епархия проводит переговоры с крупными российскими компаниями, чтобы привлечь пожертвования на храм. Мы рассчитываем, конечно, что одновременно закончится реализация одного проекта и другого (благоустройство "Золотой мили" и строительство храма – Прим. ред.). Мы просчитываем и думаем уже сейчас, как сделать так, чтобы все строительные работы, которые будут вестись на этих площадках 2-3 года, не создали никакого неудобства и дискомфорта гражданам, которые будут отдыхать».

В программе также обсудили вопросы недостроенной набережной реки Зеи (от улицы Октябрьской до судостроительного завода) и планы властей на оставшийся участок набережной Амура в районе Верхнеблаговещенского. На этот участок в региональном бюджете денег нет. Область надеется на помощь федерального центра.