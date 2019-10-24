Процедура присвоения Благовещенску статуса «свободный порт» находится на заключительной стадии

Фото: Амур.инфо

«По информации Минвостокразвития, заявка на присвоение статуса "Свободный порт Владивосток" находится уже в Министерстве финансов РФ с протоколом разногласий на их заключение. То есть процесс правовой находится на заключительной стадии. Мы надеемся, что в ближайшее время мы получим определенный результат и уже будем реально работать в этом направлении», – сказала на круглом столе, посвященном теме статуса «свободный порт» и развития ТОРов в Приамурье, мэр Благовещенска.

Она добавила, что статус «свободного порта» обеспечит создание новых производств, создаст благоприятные условия для увеличения темпов социально-экономического развития. Новая экономическая зона с облегченным налоговым режимом значительно увеличит инвестиционный потенциал как города, так и Амурской области. Кроме того, возможность безвизового пребывания туристов на территории Благовещенска расширит туристический потенциал региона в целом. Но эта возможность будет реализована только при присвоении статуса «Свободный порт Владивосток».

«В настоящее время инвесторы не готовы осуществлять реализацию инвестиционных проектов в связи с нестабильной экономической ситуацией. Мотивировать инвесторов на реализацию проектов в Благовещенске, конечно, легче, когда будет введен этот статус. Тогда будут гарантированно определены льготы для инвесторов», – подчеркнула мэр.

Он отметила, что в соседнем Хэйхэ уже создана свободная экономическая зона по типу шанхайской. Благовещенск не должен оставаться в стороне, а быть конкурентоспособным.

«Учитывая, что Благовещенск ежегодно прирастает жителями, конечно, мы нуждаемся в рабочих местах, которые ежегодно должны увеличиваться. Статус свободного порта позволит эти задачи решить. Более того, этот статус позволит реализовывать проект трансграничной агломерации. База есть, она будет создаваться при введении в эксплуатацию моста через Амур, канатной дороги, международного терминала в аэропорту. Было бы неправильно с нашей стороны ее не использовать», – прокомментировала Валентина Калита.

В перспективе, со слов мэра, следующим этапом реализации проекта трансграничной агломерации планируется строительство железнодорожной ветки. Общий объем инвестиций, направляемых на реализацию всех проектов в Благовещенске в рамках развития трансграничной агломерации, предположительно, составляет 4 миллиарда 253 миллиона рублей. Из которых 1 миллиард 169 миллионов – это средства потенциальных резидентов.

«Классическая система экономического развития включает в себя 3 основных фактора. Первый – центры производств, второй – центры потребления, третий – это логистика. Сегодня в Амурской области созданы центры производств – это ТОР, где развивается экономика региона и со временем будет создаваться очень конкурентоспособный продукт. За рекой у нас Азиатско-Тихоокеанский регион, огромный центр потребления. Там большое население, которое готово будет принять нашу продукцию. С учетом того, что законодательство РФ позволяет создавать и другие центры развития территории в виде такого режима, как "Свободный порт Владивосток", то правительство Амурской области, город Благовещенск и Минивостокразвития работают над тем, чтобы в этот режим войти. Это как раз и позволит развить логистику, завести сюда инвесторов, новых игроков рынка», – сказал председатель заксобрания Амурской области Вячеслав Логинов.

Круглый стол состоялся в Законодательном собрании Амурской области. Участие в нем приняли руководители региональных парламентов субъектов ДФО – Сахалина, Приморья, Камчатки. Опытом с амурчанами поделился, в том числе, председатель заксобрания Приморского края Александр Ролик. В Приморье режим «Свободный порт Владивосток» уже работает.

«Режим "свободный порт" работает у нас с того времени, как был принят соответствующий федеральный закон. Более того, мы установили свои налоговые льготы для резидентов, поэтому сегодня у нас почти 100 резидентов. Создаются новые предприятия, рабочие места – около 7 000. У нас, конечно, есть ряд резидентов с участием иностранного капитала, но в основном это наши предприятия. Наша задача на сегодня обеспечить резидентов и ТОР соответствующей дорожной инфраструктурой, чтобы они могли получать воду, электричество и, соответственно, создавать социальную инфраструктуру», – рассказал председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Среди плюсов он отметил возможность трудоустройства, создание вокруг производственных объектов социальной инфраструктуры. Как пояснил председатель приморского заксобрания, на объектах ТОР работают как жители Приморского края, так и приезжие. Однако, как правило, высококвалифицированные специалисты приезжают из других регионов. Приморцы занимаются в основном строительством.

«Среди минусов, недочетов – это проблемы взаимодействия между органами местного самоуправления и резидентами ТОР. Мы их регулируем, проводим заседания профильного комитета заксобрания, приглашаем резидентов, выясняем проблемы и разрешаем их. Конечно, Приморский край пока не получает в полном объеме той отдачи, которая должна пойти после создания предприятий. Как только они заработают на полную мощность, конечно, для нас это будет выгодно, прежде всего в трудоустройстве, в отчислении НДФЛ, создания соответствующей инфраструктуры», – подытожил председатель.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков