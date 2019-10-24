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сегодня, 15:03 0

Генпрокуратура призвала усилить контроль за строительством космодрома Восточный

Генпрокуратура призвала усилить контроль за строительством космодрома Восточный
Фото: www.roscosmos.ru

Прокурорам необходимо тщательнее контролировать законность работ при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ по итогам заседания коллегии, посвященного прокурорскому надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса при реализации государственного оборонного заказа.

Заседание проводилось в расширенном составе с участием представителей Совета Федерации и Госдумы, администрации президента РФ, правительства России, Минобороны, Минпромторга и государственных корпораций «Роскосмос» и «Ростех».

«Отдельное внимание в докладе уделено вопросам законности при строительстве объектов космодрома Восточный… Контролирующим органам необходимо пересмотреть систему организации своей работы, активизировать ее, а прокурорам – усилить надзор за своевременным выявлением, пресечением и реальным устранением нарушений», – говорится в сообщении.

Строительство второй очереди космодрома Восточный (стартового стола под ракету «Ангара») началось летом этого года. Первоначально к строительству планировалось приступить после завершения возведения наземной инфраструктуры для ракеты «Союз», то есть с 2016-2017 годов. При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации Спецстроя в качестве основного исполнителя работ выбрали производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань». Позже сообщалось, что эту работу перепоручат другому предприятию, но этого не произошло.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов выразил неудовлетворение сроками строительства космодрома Восточный и анонсировал, что в помощь к подрядчику, ПСО «Казань», могут быть привлечены военные строители, пишет РИА Новости.

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#космодром

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