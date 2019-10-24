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В Свободном возникли перебои с водоснабжением ряда домов. Специалисты работают над тем, чтобы ситуация нормализовалась.

22 октября в Свободном на сетях водоснабжения на улице Карла Маркса произошел порыв на ветхих сетях. После вскрытия грунта было выявлено, что на данном участке несколько лет назад был технологически неправильно выполнен ремонт – в трубы ветхого водовода провели трубы меньшего диаметра. Чтобы не спровоцировать дальнейший разрыв сетей, было уменьшено давление воды за счет остановки насоса на скважине. В результате снизилось давление в водопроводных сетях центральной части Свободного, возник дефицит воды на верхних этажах. Полное отключение от водоснабжения на период ремонта было осуществлено по адресам: Комсомольская, 7; Карла Маркса, 4; Проезжая, 39. Подвоз воды в эти дома осуществлялся ООО «Аква».

Ремонт выполняет подрядная организация ООО «Гефест». Необходимые запчасти были доставлены из Благовещенска 23 октября, ремонтные бригады работали в две смены, закончив устранение проблемы к 6 часам утра. Прогнозировалось более раннее возобновление подачи воды, но ситуацию усугубило утреннее отключение электроэнергии. Как следствие – отключилось насосное оборудование на станции обезжелезивания. После включения с 5 до 8 часов велось накопление резервуаров. Подача воды была возобновлена с 8 утра.

Протяженность ремонтируемого участка на улице Карла Маркса от 50-летия Октября до Подгорной составляет 365 метров. Подрядная организация выполнила основные работы: проложен временный трубопровод для подключения жилых домов. Далее планируется продолжение работ по замене выявленных ветхих аварийных водопроводных сетей на новые. Подрядчик остается на объекте до окончания работ. Возможны временные отключения, о которых будут уведомлять граждан, сообщается в Инстаграме управления ЖКХ администрации Свободного.