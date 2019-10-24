Амурскую область накроет циклон: прогноз погоды на 25 октября

Фото: pixabay.com

25 октября на севере Амурской области ожидается переменная облачность местами осадки – снег, мокрый снег. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 2...7, местами по северо-западу – минус 8...13. Днем будет от плюс 4 до минус 1.

В центральных и южных районах будет облачно, начнутся осадки в виде дождя и снега, местами сильные. Ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах – гололедица. Восточный, северо-восточный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2...плюс 3, днем – плюс 2...7.

В Благовещенске облачно, дождь и снег, ночью временами сильные. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью – около нуля, днем – плюс 2...4, сообщает Амурский гидрометцентр.