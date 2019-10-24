Бывшая жена Ивана Краско считает, что супруг ее никогда не любил

Сейчас девушка живет одна, она ни с кем не встречается. Наталья снимает комнату в центре города и работает. Летом она хотела поступать на журналистику, но передумала.

Наталья признается, что иногда встречается с экс-супругом, просто чтобы поговорить, узнать о его делах. Никаких отношений, кроме дружеских, между ними нет. Актер после развода вернулся к бывшей жене Наталье Николаевне и признается, что счастлив.

«Он любил ее все это время… Женился на мне, чтобы показать, что еще кому-то интересен. Никогда не видела такого рвения развестись», – говорит Наталья.

Сейчас, анализируя три прожитых в браке года, девушка вынуждена признать, что актер никогда не любил ее так же сильно, как предыдущую жену. «Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны "мулькой". Я себя чувствую использованной», – цитирует молодую актрису StarHit.

Девушка считает, что в их браке только она любила по-настоящему. Она была готова мириться со всеми слухами и трудностями, в отличие от мужчины. «Все чувствовала я одна! Обидно, ведь невозможно так, чтобы с глаз долой – из сердца вон», – рассказала девушка в интервью.

В мае 2019 года Иван Краско обвинял молодую экс-супругу в растрате его средств на отдых. Позже они помирились и не стали доводить дело до суда.