Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:23 1

Военные частично восстановили транспортное сообщение с отрезанным поселком Октябрьский

Военные частично восстановили транспортное сообщение с отрезанным поселком Октябрьский
Фото: structure.mil.ru

Военные инженеры Восточного военного округа навели паромную переправу через реку Деп в Зейском районе Амурской области. Сообщение с отрезанным паводком поселком Октябрьский частично восстановлено.

Военнослужащие столкнулись с проблемой спада уровня воды в реке. Её глубина сегодня позволяет осуществлять перевозку транспорта с массой не превышающей 10 тонн, несмотря на то, что грузоподъемность самого парома составляет около 60 тонн. В связи с этим перевозка более тяжелой техники по объективным обстоятельствам пока не возможна.

Инженеры продолжают решение проблемы. При продолжении падения уровня реки будет открыт брод, через который сможет пройти тяжелая техника с энергоресурсами. Если уровень реки поднимется, то наведенная паромная переправа обеспечит провоз груженой тяжелой техники через водную преграду. Полноводность реки ежесуточно меняется.

Как сообщалось ранее, в связи с паводком река Деп размыла существующий брод и не позволяет осуществить подвоз угля и другого имущества, необходимого для жизнедеятельности села Октябрьское, в котором проживает около тысячи человек. Для восстановления дорожного сообщения задействована группировка ВВО из 50 военнослужащих и 16 единиц техники, информирует пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 85

#военные #наводнение

распечатать


Общество

На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары
Общество

Командующий войсками ВВО прибыл в Амурскую область

Происшествия 17

В Свободном офицер получил условный срок за вымогательство и побои
Происшествия 5

Опубликованы списки погибших и пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    Спасибо военным!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь