Военные частично восстановили транспортное сообщение с отрезанным поселком Октябрьский

Военнослужащие столкнулись с проблемой спада уровня воды в реке. Её глубина сегодня позволяет осуществлять перевозку транспорта с массой не превышающей 10 тонн, несмотря на то, что грузоподъемность самого парома составляет около 60 тонн. В связи с этим перевозка более тяжелой техники по объективным обстоятельствам пока не возможна.

Инженеры продолжают решение проблемы. При продолжении падения уровня реки будет открыт брод, через который сможет пройти тяжелая техника с энергоресурсами. Если уровень реки поднимется, то наведенная паромная переправа обеспечит провоз груженой тяжелой техники через водную преграду. Полноводность реки ежесуточно меняется.

Как сообщалось ранее, в связи с паводком река Деп размыла существующий брод и не позволяет осуществить подвоз угля и другого имущества, необходимого для жизнедеятельности села Октябрьское, в котором проживает около тысячи человек. Для восстановления дорожного сообщения задействована группировка ВВО из 50 военнослужащих и 16 единиц техники, информирует пресс-служба ВВО.