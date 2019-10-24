Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 0

Чигиринская управляющая компания заплатит 3,7 миллиона за разлившиеся нечистоты

Чигиринская управляющая компания заплатит 3,7 миллиона за разлившиеся нечистоты

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с разливом канализационных вод от многоквартирных домов по улице Магистральной в селе Чигири Благовещенского района. По ее результатам в деятельности Чигиринской управляющей компании выявлены нарушения.

Установлено, что обслуживающей организацией не принимались меры по устранению аварийной ситуации, связанной с неисправностью канализационной системы. В результате сточные воды поступали на почву. Вред, нанесенный окружающей среде, составил более 3,7 миллиона рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении ООО «Чигиринская управляющая компания» вреда, причиненного окружающей среде, и устранении последствий загрязнения почв жидкими бытовыми отходами. Решением Благовещенского районного суда в части требований о взыскании денежных средств в счет возмещения вреда почвам отказано.

На данный судебный акт прокурором принесено апелляционное представление. По результатам его рассмотрения Амурским областным судом решение районного суда отменено. На ответчика возложена обязанность возместить причиненный окружающей среде ущерб в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле в Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 149

#ЖКХ #закон #природа #суды

распечатать


Общество

В Свободном возникли перебои с водоснабжением
Происшествия

В Благовещенске осудили рабочего, кравшего деньги с банковской карты коллеги
Общество

В Благовещенске решили коммунальную проблему на Пограничной

Общество

В амурской Ивановке детские сады закрыли из-за проблемы с водой
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь