Чигиринская управляющая компания заплатит 3,7 миллиона за разлившиеся нечистоты

Установлено, что обслуживающей организацией не принимались меры по устранению аварийной ситуации, связанной с неисправностью канализационной системы. В результате сточные воды поступали на почву. Вред, нанесенный окружающей среде, составил более 3,7 миллиона рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении ООО «Чигиринская управляющая компания» вреда, причиненного окружающей среде, и устранении последствий загрязнения почв жидкими бытовыми отходами. Решением Благовещенского районного суда в части требований о взыскании денежных средств в счет возмещения вреда почвам отказано.

На данный судебный акт прокурором принесено апелляционное представление. По результатам его рассмотрения Амурским областным судом решение районного суда отменено. На ответчика возложена обязанность возместить причиненный окружающей среде ущерб в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле в Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре, сообщает прокуратура Амурской области.