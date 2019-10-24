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Управляйка и жильцы дома в Благовещенске создали в подъезде выставочный зал

Управляйка и жильцы дома в Благовещенске создали в подъезде выставочный зал

Жильцы дома 176/2 на улице Ленина в Благовещенске организовали в своем подъезде выставочную площадку. Для первой экспозиции совет дома, в состав которого входит представитель управляющей компании, объявил конкурс детских рисунков и выделил часть средств для призового фонда.

В конкурсе приняли участие 12 детей в возрасте от 4 до 14 лет. На выполнение работ было дано две недели. По итогам оргкомитет выявил победителей и вручил призы — канцелярию. Конкурсные рисунки организаторы разместили на первом этаже дома.

«Осенняя выставка хорошо украсила наш подъезд. Планируем проводить и другие конкурсы, подумаем, как развивать выставочное пространство. На Новый год хотим провести небольшой праздник. Такие совместные праздники и конкурсы сплачивают жильцов, прививают культуру поведения и чувство прекрасного», — прокомментировала организатор конкурса Виктория Бодиева.

Осенняя выставка — не первое мероприятие, которое проводит совет дома. В этом году прошли дворовые праздники ко Дню защиты детей и Дню знаний с участием приглашенных творческих коллективов города.

Фото: Виктория Бодиева

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