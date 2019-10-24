Амурский колледж получил грант в 9,5 миллиона рублей

Фото: правительство Амурской области

Амурский колледж сервиса и торговли получил грант на обновление материальной базы. Учреждению выделено 9,5 миллиона рублей. Заниматься на новом оборудовании будут будущие повара, парикмахеры и швеи.

Грант амурскому учреждению дали за победу в конкурсе Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование». Деньги пойдут на создание мастерских по пяти приоритетным направлениям подготовки: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет». В учебный процесс внедрят 167 единиц современной техники. В мастерских появятся 46 новых рабочих мест. Колледж уже купил 50 % оборудования, закупки продолжатся до конца года, сообщает правительство Амурской области.

«Благодаря модернизации материально-технической базы на новый уровень выходит качество обучения по специальностям и профессиям колледжа, улучшаются условия для проведения демонстрационного экзамена, реализации программы сетевого взаимодействия между школой, колледжем и предприятиями», – рассказала директор колледжа Лидия Бухарова.