В Благовещенске осудили рабочего, кравшего деньги с банковской карты коллеги

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении рабочего, систематически кравшего деньги с банковской карты коллеги. Его наказали условным сроком.

Мужчина в ноябре 2018 года, находясь на стройплощадке в поселке Большой Невер, увидел мобильный телефон, к которому была подключена услуга «Мобильный банк». Рабочий решил воспользоваться моментом и перевел себе 2 тысячи рублей с чужого банковского счета. В дальнейшем злоумышленник еще 19 раз похищал деньги с этого банковского счета. Его добыча в общей сложности составила 50 тысяч рублей.

Благовещенский городской суд, учтя все обстоятельства, в том числе факт возмещения ущерба, приговорил рабочего к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает пресс-служба ведомства.