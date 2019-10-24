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24октября
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сегодня, 12:45 0

В Благовещенске осудили рабочего, кравшего деньги с банковской карты коллеги

В Благовещенске осудили рабочего, кравшего деньги с банковской карты коллеги
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении рабочего, систематически кравшего деньги с банковской карты коллеги. Его наказали условным сроком.

Мужчина в ноябре 2018 года, находясь на стройплощадке в поселке Большой Невер, увидел мобильный телефон, к которому была подключена услуга «Мобильный банк». Рабочий решил воспользоваться моментом и перевел себе 2 тысячи рублей с чужого банковского счета. В дальнейшем злоумышленник еще 19 раз похищал деньги с этого банковского счета. Его добыча в общей сложности составила 50 тысяч рублей.

Благовещенский городской суд, учтя все обстоятельства, в том числе факт возмещения ущерба, приговорил рабочего к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает пресс-служба ведомства.

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#криминал #происшествия #суды

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