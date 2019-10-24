Сергей Фургал намерен вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровском крае

Фото: www.instagram.com/s.furgal

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании законодательной думы попросил депутатов поддержать законопроект о возвращении прямых выборов глав районов. Документ уже внесен на рассмотрение народных избранников.

«Скажу еще об одной своей инициативе – это возвращение прямых выборов глав районов. Необходимость в этом назрела давно. Я часто езжу по районам, и когда речь заходит о вопросах местного самоуправления, люди говорят: «Мы этого главу не выбирали». Соответственно, раз мы его не выбирали, значит и спрос с него маленький, прошу поддержать мою инициативу.

Как сообщает ТАСС, изменения в закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае», предполагающие отмену прямых выборов глав районов и поселений края, законодательная дума региона приняла в середине 2015 года. С 2016 года главы муниципальных районов избираются комиссиями представительных органов муниципальных образований из числа потенциальных кандидатов.