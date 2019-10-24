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сегодня, 12:44 27

Сергей Фургал намерен вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровском крае

Сергей Фургал намерен вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровском крае
Фото: www.instagram.com/s.furgal

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании законодательной думы попросил депутатов поддержать законопроект о возвращении прямых выборов глав районов. Документ уже внесен на рассмотрение народных избранников.

«Скажу еще об одной своей инициативе – это возвращение прямых выборов глав районов. Необходимость в этом назрела давно. Я часто езжу по районам, и когда речь заходит о вопросах местного самоуправления, люди говорят: «Мы этого главу не выбирали». Соответственно, раз мы его не выбирали, значит и спрос с него маленький, прошу поддержать мою инициативу.

Как сообщает ТАСС, изменения в закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае», предполагающие отмену прямых выборов глав районов и поселений края, законодательная дума региона приняла в середине 2015 года. С 2016 года главы муниципальных районов избираются комиссиями представительных органов муниципальных образований из числа потенциальных кандидатов.

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#выборы #Дальний Восток #политика

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Комментарии
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  • Рязанский

    Рязанский
    2 часа назад

    вот так бы и у нас

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Рязанский

    вот так бы и у нас



    У нас на это нет ни политической воли, ни достойной оппозиции.



  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    до того как Фургал пришёл к власти его тоже мало кто знал

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    я всегда был за народные выборы, но все больше убеждаюсь - все должно начинаться сверху.Как говорил товарищ Ленин: "Верхи не могут, низы не хотят" В нашем случае все наоборот - верхи не хотят, а низы не могут.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ЛДПР постоянно призывает к прямым выборам, но есть форумные лгуны, которые призывают отказываться от выборов по партийным спискам, чем действуют на руку Едросам, призывают голосовать за беспартийных, чем обеспечивает выборы лжецам от Едра, эти лгуны боятся приходит отстаивать права горожан на публичные слушания. А потом эти же самые лгуны, вымогают деньги за свою якобы, работу которую они делать не в состоянии, ибо трусливы панически.

    На публичных слушаниях ЛПР всегда и планомерно призывает голосовать за ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ. Я это делал в Благовещенске не раз, в Тамбовском районе выступал на публичных слушаниях, в Крестовоздвиженку ездил и так же выступал там, пишу об этом в группах Вацап.

  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    в Амурке всех новых лидеров поливают гавном-а потом вопят что у нас нет достойной оппозиции

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Рязанский

    до того как Фургал пришёл к власти его тоже мало кто знал



    Зато он не продал кресло Губернатора за место в совфеде!



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~призывают отказываться от выборов по партийным спискам



    Представил себе, как главу района выбирают по партийным спискам!

    Народ голосует за первого в списке, максимум на второго ещё посмотрит...

    Потом пятеро отказываются от кресла и пролезет во власть какая-нибудь, не совсем адекватная шестёрка!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Предлагаю нашему Губернатору присоединиться к его хабаровскому коллеге.

    Слабо? Но ведь сил нет терпеть нашего не избранного мэра....

  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    ЕР выдвигает серое-блеклое-послушное

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    V.M.

    Но ведь сил нет терпеть нашего не избранного мэра....



    А что изменилось бы, будь она избрана?



    Думаю, ничего!



    А кого вы могли бы предложить из тех, кого знаете?



    А многие ли из них желают стать Мэром?



    Думаю, в Мэры надо выбирать по конкурсу.



    Уважаемого, знающего, образованного, специалиста.



  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    типа Неведомского?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Рязанский

    ЕР выдвигает серое-блеклое-послушное



    Твоё даже в деревне выше четвёртого места подняться не может. )



    Надо было запулить туда партийный список с Вольфовичем во главе!



  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Да! Не назначать , а выбирать!



    Думаю, в Мэры надо выбирать по конкурсу.

    Уважаемого, знающего, образованного, специалиста.



    А для этого конкурс провести, с обсуждением кандидатур на форуме

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Молодец Фургал

  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    Лорд выставь себя-посмотрим на твоё место

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Перевод денежных средств, рабочего времени. На выборах не более 20% участвует населения. Кого надо того и протолкнут. А что изменится если будет Петров вместо Иванова? Нечего, законы они есть и будут, а законы необходимо исполнять не зависимо от принадлежности партии.

  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    тактика ЕР-не приходите на выборы-мы всё за вас решим

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Чтобы партии участвовали в Выборах по «партийным спискам», они должны на местах ( в регионе, городе, районе) иметь определенное число реальных членов партии, только тогда они могут допускаться к выборам по партийным спискам! Это – ЛОГИЧНО и Справедливо! Ну, например, для Региона, не менее 5-10 тысяч членов партии, для города (района), процент - в зависимости от их населения (избирателей) или по минимальному числу членов – не менее 300, например? ( Количество - это отдельный вопрос). А то, в городе, районе реальных членов партии несколько десятков из которых многие лишь только на бумаге, без партийных билетов и т.п. а уже получают право избираться "по партийным спискам"! Профанация! ))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Рязанский

    Лорд выставь себя-посмотрим на твоё место



    В отличие от гения нашего форума, я прекрасно понимаю, с какой работой я смогу справиться, а с какой нет, на что мне хватит знаний, а на чему и подучиться необходимо, с чем справлюсь, а что надо другим, более грамотным уступить.



    А потому считаю, что это место должен занять другой, более подготовленный человек.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Мы Все

    Перевод денежных средств, рабочего времени. На выборах не более 20% участвует населения. Кого надо того и протолкнут. А что изменится если будет Петров вместо Иванова? Нечего, законы они есть и будут, а законы необходимо исполнять не зависимо от принадлежности партии.



    Законы имеют во-первых, очень широкую трактовку, во-вторых, у нас достаточно законов позволяющих вести управление как единым народно-хозяйственным комплексом. А для этого необходимо понимать суть того, что такое развитие экономики вообще, как осуществляется повышение качества и уровня жизни, что такое распределение людей как производительных сил. И хотя бы теоретически понимать суть такого явления как межотраслевой баланс и планирование. Не один сидящий во власти НЕ ЗНАЕТ этого и не пытается внедрить.

    Но этого делать НЕ ХОТЯТ те, кто перед выборами дороги делает или в ливнёвки ныряет, дворы вдруг начинает экстренно обставлять всякими приблудами. а ПОТОМ ПОЛУЧАЕМ ОСТАНОВКИ С ВАЙФАЯМИ

  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    тем более что ты на выборы не ходишь а только кидаешься какашками

  • ЛайКа

    ЛайКа
    40 минут назад

    Дельное решение с выборами. А вот наш бывший КОНь пообещал и слилсо. Красавец просто!

    Думается мне, что если бы статус столицы не отобрали, то хабаровчане не были бы столь едины в душевном порыве. Что власть на ДВ проводит эксперимент, в Амурке и Приморье оппозиция просто сливается, а в Хабаровске... типа - поиграйтесь пока.

    Но смотрю с надеждой, авось Фургал не мираж?! Авось не готовят его на место ВВ?!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    35 минут назад

    Рязанскийвот так бы и у нас


    У нас такого никогда не будет. В Хабаровске лдпр это политическая партия, а у нас лдпр это сборище шутов и истеричек.

  • alex 3

    alex 3
    34 минуты назад

    Фургала в президенты!

  • Max412

    Max412
    30 минут назад

    Да пусть вводят. Только кандидатов надо двух всего. От власти и от опозиции (республиканцы и демократы). И сразу станет видно кто чего стоит. Кто красный, кто белый, а кто подкрашенный (гол..ой). Нафиг нужны эти эти "спойлеры" ряженные в опозицию, включая Фургала, Жириновского, Миронова и т.д. и т.п. У людей нет времени вникать в этот "треск" политический и форумный.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    19 минут назад

    В России нет оппозиции. Есть только ОПА-зиция. Реальную оппозицию отсекают от выборов на этапе муниципальных фильтров, сбора подписей и прочей муры.

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