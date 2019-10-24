На свободное кресло в амурском парламенте пока претендует только один кандидат

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 25 октября завершается выдвижение кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Амурской области. Выдвиженец пока только один – это Дмитрий Волобуев.

Дмитрий Волобуев является помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ивана Абрамова. Он был выдвинут на выборы от ЛДПР. Как сообщало Амур.инфо, представить документы на регистрацию кандидатам предстоит до 29 октября. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 23 ноября и продлится до дня тишины, 21 декабря. Сами выборы пройдут 22 декабря.

Участвовать в голосовании предстоит избирателям одномандатного округа №9 «Благовещенск – Пограничный». К этому округу относятся около 33 тысяч избирателей. Это жители улиц Василенко и Воронкова, Студенческой, Новостроицкого шоссе, Текстильной, Почтовой, Калинина, Загородной и других. На проведение дополнительных выборов депутата избирательная комиссия получит 4,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после ухода Олега Имамеева на пост первого заместителя мэра Благовещенска.