Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 0

На свободное кресло в амурском парламенте пока претендует только один кандидат

На свободное кресло в амурском парламенте пока претендует только один кандидат
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 25 октября завершается выдвижение кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Амурской области. Выдвиженец пока только один – это Дмитрий Волобуев.

Дмитрий Волобуев является помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ивана Абрамова. Он был выдвинут на выборы от ЛДПР. Как сообщало Амур.инфо, представить документы на регистрацию кандидатам предстоит до 29 октября. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 23 ноября и продлится до дня тишины, 21 декабря. Сами выборы пройдут 22 декабря.

Участвовать в голосовании предстоит избирателям одномандатного округа №9 «Благовещенск – Пограничный». К этому округу относятся около 33 тысяч избирателей. Это жители улиц Василенко и Воронкова, Студенческой, Новостроицкого шоссе, Текстильной, Почтовой, Калинина, Загородной и других. На проведение дополнительных выборов депутата избирательная комиссия получит 4,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после ухода Олега Имамеева на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

Просмотров всего: 152

#выборы #областная власть

распечатать


Власть

В Благовещенске обсудили строительство таможенного комплекса и канатной дороги через Амур

Общество

В Белогорске открыли полигон для обучения монтажников-высотников
Общество

В Куприяновке отремонтировали памятник погибшим в годы Великой Отечественной
Общество 4

В Приамурье медики требуют отменить решение о присоединении Зейской стоматологии к больнице
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь