Амурчане становятся наставниками для детей из детских домов

В Поярковском центре «Доверие», на базе которого работает единственный на Дальнем Востоке ресурсный центр добровольческого наставничества, познакомились друг с другом 24 пары взрослых и детей. Церемония открытия и само знакомство проходит в последние дни октября.

Амурчане стали наставниками для ребят из 8 социальных учреждений области, все они находятся в конфликте с законом, или относятся к группе риска. В Поярковском центре рассказали, что все наставники – успешные взрослые люди. Прежде чем стать наставниками, они прошли определенную проверку и соответствуют определенным критериям.

«Они должны передать детям свой опыт, знания и умения. Материальные блага не разрешаются – например, наставник не может подарить ребенку телефон. Наша цель – социализировать этих детей. Чтобы они не были государственными иждивенцами, чтобы думали о завтрашнем дне, чтобы научились общаться. Мы готовили наставников к тому, что им придется общаться со сложными детьми. Они находятся в конфликте с законом. Конечный желаемый результат нашего проекта – чтобы число детей-сирот было снижено в области», – рассказала заместитель директора Поярковского центра «Доверие» Татьяна Наумова.

На роль наставников специалисты подбирали в первую очередь успешных, серьезных и волевых людей – в итоге с детьми будут взаимодействовать представители самых разных профессий. В их числе сотрудники общественной организации, прессы, учреждения культуры, банковской сферы, предприниматель, работник правоохранительных органов.

В учреждении поясняют: у каждой пары наставник-ребенок есть свой тьютор, то есть консультант, который будет наблюдать, как строятся отношения, и в случае необходимости сможет помочь и ребенку, и взрослому наладить гармоничное общение. «Конечно, на первых порах есть стеснение, некоторые дети отказываются от наставников. Мы обязательно спрашиваем их пожелания. И призываем мужчин становиться наставниками, потому что, как правило, с законом чаще конфликтуют мальчики», – добавляет Татьяна Наумова.

Пары наставник-ребенок должны взаимодействовать до мая 2020 года, встречи взрослого и ребенка должны проходить не реже раза в месяц, также участники проекта могут держать связь по телефону.

«Дети хорошие, им просто нужно помочь. У детей, живущих в детском доме, должен быть социально значимый человек для них. Не педагог, не воспитатель, а человек за пределами его ежедневного окружения, к которому он может обратиться. Нам хочется, чтобы наши подросшие дети уезжали от нас, а общение с этим человеком продолжалось. И хотелось бы, чтобы это было поставлено на поток, чтобы мы могли выводить детей из стен социального учреждения, чтобы они в жизнь выходили нормально. Ведь когда ребенку-сироте исполняется 18 лет, за ними уже нет такого присмотра, и такой наставник ему просто необходим», – заключают в Поярковском центре «Доверие».

30 сентября – 1 октября в Приамурье побывали московские организаторы проекта «РеСтарт». Он направлен на работу с детьми, находящимися в группе риска и в конфликте с законом. Амурская область вошла в число 8 регионов-участников проекта «РеСтарт». Проект получил одобрение Фонда президентских грантов. Автор проекта «Рестарт» – АНО «Мое будущее» (г. Москва), руководитель – Мария Чередилина.

Министерство социальной защиты населения Амурской области сотрудничает с этой некоммерческой организацией по вопросам внедрения в социальных учреждениях для детей-сирот системного проекта «Наставники: не рядом, а вместе!» с 2017 года.

Проект призван снизить число правонарушений среди подростков, более успешно пройти этапы социальной адаптации и интеграции детей, уже переступивших черту закона. Подобная масштабная работа с российскими детьми, находящимися в группе риска и в конфликте с законом, проводится впервые.

В Приамурье этот проект будет реализовывать ресурсный центр добровольческого наставничества, организованный на базе Поярковского центра «Доверие». За полтора года – с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года – через разные методики наставничества («взрослый – ребенок», «взрослый – группа детей», «ребенок – ребенок») должны пройти 60 детей, это воспитанники 8 социальных учреждений области. В проект будут приглашены более 30 наставников – амурчан, не равнодушных к проблеме социальной безнадзорности, способных взаимодействовать с таким ребенком.

30 сентября в региональном министерстве социальной защиты населения более ста человек – наставники, наставляемые, тьюторы, психологи, педагоги, представители общественности, образования, органов самоуправления, органов и учреждений системы профилактики – обсудили перспективы и возможности, которые дает амурским сложным подросткам программа наставничества.

1 октября гости побывали в Поярковском центре «Доверие». Мария Чередилина открыла семинар «Возможности альтернативных методик наставничества».

«Воспитанники центра уже имеют опыт участия в программах по наставничеству. Нашими наставниками многие годы являются байкерский клуб «Мотор-Сити», клуб автомобилистов «Субару». Мужчины каждый год приезжают к нам в село на собственном транспорте, проводят для ребят мастер-классы по эксплуатации техники, устраивают спортивные состязания, расширяют творческий кругозор детей, приглашая на подобные встречи артистов, музыкантов, – рассказала педагог-психолог центра «Доверие» Лариса Ксенофонтова. – В 2018 году двое воспитанников поучаствовали в проекте «Наставники: не рядом, а вместе!». Третий год наши подростки занимаются в программе «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика добра». При помощи онлайн-уроков они обучаются с репетиторами по общеобразовательным предметам и участвуют в мотивационных тренингах. Результатом такой работы за год является приглашение активных детей на смену в летний московский кампус «Мир в будущее». В этом году семь наших воспитанников стали наставляемыми в социальном проекте наставничества «Ангел-хранитель».

Наставники применяют в процессе общения с подростками свой личный опыт социализации в обществе, помогают ребятам раскрыть сильные стороны, найти путь в профессиональной ориентации, дают практические навыки в разных сферах – от оформления документов до кулинарии – что поможет выпускнику детского дома при вхождении в самостоятельную жизнь.