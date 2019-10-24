В Благовещенске решили коммунальную проблему на Пограничной

Женщина пояснила, что после публикации на сайте Амур.инфо рабочие провели откачку скопившейся воды и переделали работу, сделанную ранее. «Приподняли там, где эта вода собиралась, и она теперь будет уходить в колодец. Ну, может быть, не полностью, но такого уже точно не случится», – сообщила Татьяна Зинкевич.

Горожанка отметила, что жильцы благодарны рабочим за оперативную реакцию на их жалобу.