В Благовещенске решили коммунальную проблему на Пограничной
В редакцию ИА «Амур.инфо» снова обратилась жительница Благовещенска Татьяна Зинкевич. Ранее женщина рассказывала, что недовольна результатом работ, проведенных возле дома на улице Пограничной, 124: у здания стало скапливаться большое количество дождевой воды. Как теперь сообщила Татьяна, проблема решена.
Женщина пояснила, что после публикации на сайте Амур.инфо рабочие провели откачку скопившейся воды и переделали работу, сделанную ранее. «Приподняли там, где эта вода собиралась, и она теперь будет уходить в колодец. Ну, может быть, не полностью, но такого уже точно не случится», – сообщила Татьяна Зинкевич.
Горожанка отметила, что жильцы благодарны рабочим за оперативную реакцию на их жалобу.
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