В амурской Ивановке детские сады закрыли из-за проблемы с водой

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В селе Ивановка Ивановского района Амурской области закрыли детские сады. Это было сделано из-за проблемы с водопроводной водой: она оказалась ненадлежащего качества.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» глава Ивановского района Владимир Кондратьев, плохое качество воды выявили по результатам проведенного исследования. Были проведены положенные мероприятия, и планируется, что сады возобновят работу в понедельник, 28 октября.

Владимир Кондратьев уточнил, что в Ивановке расположены три детских сада, и все пока не работают. Сады были закрыты 22 октября.

В администрации Ивановского сельсовета агентству сообщили, что отклонения в качестве воды возникли по биологическим показателям. Раньше таких проблем в селе не возникало. «Все меры приняли: хлорирование, промывка, прочистка водопроводов. Сейчас повторно анализы сдаем, и должно быть все нормально», – сказали в администрации сельсовета.