В Благовещенске обсудили строительство таможенного комплекса и канатной дороги через Амур

Фото: правительство Амурской области

Стороны обсудили строительство таможенно-логистического комплекса и канатной дороги через Амур. В частности, речь шла о работе объектов после сдачи в эксплуатацию. Внешний вид прилегающих территорий планируется оформить в едином стиле. Протокол о совместной работе подписали первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина и начальник департамента транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян Юй Фэй.

«Этот год очень важен для развития сотрудничества наших стран. В октябре мы отметили большое событие – 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. А совместной работой сейчас по продвижению строительства пограничного мостового перехода и первой в мире трансграничной канатной дороги мы значительно укрепляем наши деловые и дружеские отношения», – отметила Татьяна Половайкина.

«Еще три года назад многие у нас высказывали сомнение по поводу возможности строительства такого масштабного проекта, как международный мост через реку Амур. Однако уже сейчас остается совсем немного до сдачи объекта в эксплуатацию. В июле этого года мы положили начало строительству канатной дороги, и у нас нет сомнений, что и этот проект будет закончен вовремя», – сообщил Юй Фэй.