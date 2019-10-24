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Женщине врач удалил 10 зубов, и она скончалась

Женщине врач удалил 10 зубов, и она скончалась
Фото: Dinh Hoan Tran с сайта Pixabay

В Британии врач вырвал пациентке десять зубов, после чего она скончалась от потери крови. За это дантиста отстранили на год от врачебной практики.

Летом 2017 года к дантисту Тушару Пателю (Tushar Patel) пришла на прием пациентка. На первом приеме в стоматологии врач удалил ей пять зубов, спустя несколько дней, на втором приеме, дантист вырвал у женщины еще пять зубов.

Через несколько часов после последнего посещения врача, женщина чувствовала сильную боль, а кровотечение не останавливалось. Она отправилась в пункт первой медицинской помощи. Женщине временно остановили кровь, вкололи обезболивающее и отправили домой. На следующий день дома женщина потеряла сознание и умерла.

Генеральный стоматологический совет в октябре 2019 года провел слушания, по итогам которых постановил, что Патель профнепригоден, так как не обсудил с пациенткой ее медицинскую историю. Он также не выяснил информацию о том, что женщина принимала препараты, разжижающие кровь. Как позже выяснилось, женщина сообщала ему об этом, но он не принял это во внимание. Врач не смог правильно обработать лунки после удаления зубов и не проинструктировал пациентку о действиях после операции.

Патель «полностью признал» недостатки в своей работе. Совет принял решение отстранить его от практики на максимальный период – 12 месяцев. Решение вступит в силу 11 ноября.

Патель заявил, что приносит искренние соболезнования семье женщины. Он подчеркнул, что стремится оказывать качественные услуги, но здесь что-то прошло не так, как нужно, пишет «Лента.ру».

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#здоровье #происшествия

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