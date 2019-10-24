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сегодня, 11:01 2

В Амурской области двое клиентов Почты России выиграли по полмиллиона

В Амурской области двое клиентов Почты России выиграли по полмиллиона
Фото: pixabay.com

С начала 2019 года амурчане с помощью Почты России выиграли в лотерею более трех миллионов рублей. Самый крупный выигрыш составил полмиллиона рублей – такую сумму выиграли двое жителей Амурской области.

От 100 до 400 тысяч получили трое клиентов Почты России, еще двое – от 400 до 500 тысяч рублей. При этом более 30 % выигрышных лотерейных билетов юбилейного тиража были приобретены в отделениях Почты России.

В 2018 году двое амурчан приобрели в почтовых отделениях Амурской области счастливые билеты с выигрышем более миллиона рублей. А самый крупный выигрыш был зафиксирован в Хабаровском крае, житель которого стал обладателем 7,3 миллиона рублей.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Рязанский

    Рязанский
    1 час назад

    брехняяя

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    С детства усвоил: "Не играй с государством в азартные игры"... Больше похоже на рекламный ход. Видать совсем плохи дела у "Почты России" с реализацией лотереек. А если это на самом деле, то рад за обладателей счастливых билетов.

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