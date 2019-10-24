Главу администрации Восточного сельсовета задержали по подозрению в получении взятки (видео)

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В Амурской области полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали главу администрации Восточного сельсовета Октябрьского района. Это произошло при получении им взятки в размере 200 тысяч рублей.

По оперативным данным, зная, что индивидуальный предприниматель использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд в отсутствие законных оснований, глава муниципального образования потребовал от него взятку за непринятие мер по прекращению пользования землей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту получения путем вымогательства взятки в крупном размере. Глава администрации Восточного сельсовета помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает следственное управление СКР по региону. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области