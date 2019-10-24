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24октября
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сегодня, 10:34 4

Главу администрации Восточного сельсовета задержали по подозрению в получении взятки (видео)

Главу администрации Восточного сельсовета задержали по подозрению в получении взятки (видео)
Фото: кадр видео

В Амурской области полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали главу администрации Восточного сельсовета Октябрьского района. Это произошло при получении им взятки в размере 200 тысяч рублей.

По оперативным данным, зная, что индивидуальный предприниматель использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд в отсутствие законных оснований, глава муниципального образования потребовал от него взятку за непринятие мер по прекращению пользования землей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту получения путем вымогательства взятки в крупном размере. Глава администрации Восточного сельсовета помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает следственное управление СКР по региону. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Бескомпромиссная борьба с коррупцией ведется по всем фронтам! Слава Путину!

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Загремит по полной.

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Загремит по полной.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мелочь и показуха, а млрд-ы уходят безнаказанно, СлавапУ!

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