Амурские активисты ОНФ предлагают приостановить реорганизацию Зейской стоматологии

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Активисты регионального отделения ОНФ просят власти урегулировать ситуацию в Зее, возникшую из-за реорганизации стоматологической поликлиники. Учреждение присоединяют к больнице.

Общественники предлагают приостановить процесс реорганизации, чтобы дополнительно просчитать связанные с этим риски и сохранить качество стоматологической помощи населению. По информации ОНФ, врачи заявляют о нежелании переходить в больницу и намерении уволиться полным составом. Сообщается, что эксперты Народного фронта побывали в Зее, встретились с персоналом стоматологии и провели опрос граждан.

«По итогам выездного мероприятия общественники сочли решение о присоединении поликлиники к "Зейской больнице им. Б.Е. Смирнова" спорным, а обоснование областного минздрава о необходимости реорганизации учреждения противоречивым и не отражающим в полной мере все социально-экономические и финансовые последствия этих действий», – сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук. Свои выводы представители ОНФ направили главе региона Василию Орлову.

Как сообщало Амур.инфо, в Зее Амурской области медики собираются провести митинг против реорганизации стоматологической поликлиники. Он запланирован на 26 октября. Ранее Зейская стоматология обращалась в Арбитражный суд Амурской области с иском о признании недействительным распоряжения от 03.08.2018 «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения Амурской области». 20 августа суд отказал стоматологии в удовлетворении требований и признал, что правительство региона действует в рамках своих полномочий. Обжаловано это решение не было.

В амурском минздраве считают, что объединение учреждений позволит эффективнее использовать трудовые ресурсы для оказания стоматологической помощи населению Зейского района, в том числе за счет более активного применения выездной формы работы и использования медицинского обрудования ГБУЗ АО «Зейская больница имени Б.Е. Смирнова».